Navratri Fasting Mistakes: फलाहार में केवल साबुदाना खाने की गलती ना करें, एनर्जी चाहिए तो इन 3 फूड्स से करें स्वाइप

Navratri Fasting Mistakes: नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं और दिनभर सुस्ती-थकान फील कर रहे तो इसका कारण फलाहार में साबुदाना हो सकता है। कार्ब रिच फूड की बजाय इन 3 तरह के फूड्स को खाएं। जो प्रोटीन, फाइबर के साथ दिनभर एनर्जेटिक बनाकर रखने में मदद करेंगे।

नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत में साबुदाना खाना काफी कॉमन है। काफी सारे लोग साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा और टिक्की खाते हैं। फलाहार में केवल साबुदाना खाना आपके एनर्जी को इफेक्ट करता है। क्योंकि ये प्योर कार्ब है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है और फिर जल्दी ही एनर्जी क्रैश होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रों के नौ दिनों में एनर्जी बनी रहे तो फलाहार में खाने वाले साबुदाने को छोड़ इन चीजों को खाएं।

साबुदाने में होता है 90% स्टार्च साबुदाने को कसावा या टैपियोका नाम के कंद से बनाकर तैयार करते हैं। इन जमीन पर उगने वाले फलों को धोकर, पीसकर इसके स्टार्च को बाहर निकालते हैं और उन स्टार्च को फिल्टर कर सुखा दिया जाता है। जिससे हमे साबुदाना मिलता है। ये साबुदाना पूरी तरह से स्टार्च फिल होता है और न्यूट्रिशन लेवल काफी कम होता है। अब अगर इन साबुदाने में प्रोटीन और फाइबर ना के बराबर होता है तो खाने पर तेजी से पचता है और ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। और जल्दी ही शुगर लेवल ड्रॉप होने पर एनर्जी क्रैश कर जाती है। तो फलाहार में केवल साबुदाना खिचड़ी या साबुदाना खाने की बजाय इन न्यूट्रिशन रिच फूड्स को खाएं। जो आपकी एनर्जी को लंबे टाइम तक बनाएगी और न्यूट्रिशन भी मिलेगा।

साबुदाना छोड़ इन न्यूट्रिशन रिच फूड्स को फलाहार में खाएं कुट्टू फलाहार में कुट्टू खाना पॉपुलर है। लेकिन इसे भी ज्यादातर लोग गलत तरीके से खाते हैं। कुट्टू के आटे को खाना गलत है। इससे बनने वाली पूड़ी, पकौड़ी, पराठा और हलवा खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नवरात्रि के नौ दिनों में व्रत रह रहें और एनर्जी चाहते हैं तो साबुत कुट्टू जो दिखने में किसी छोटे दिल जैसा अनाज है, को खाने में यूज करें। इसमे आपको फाइबर के साथ प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। कुट्टे या बकव्हीट की लगभग 100 ग्राम मात्रा में 13 ग्राम के प्रोटीन मिल जाएगा। तो साबुत कुट्टू को खाएं। साबुत कुट्टू से आप खिचड़ी या दलिया बनाकर खा सकते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और आपको ज्यादा टाइम तक फिल रखेंगे और एनर्जी भी देंगे। यहीं नहीं अगर आप व्रत रखकर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ग्रेन है।

अमरंथ या राजगिरा व्रत में चौलाई के लड्डू तो बहुत खाए होंगे। लेकिन चौलाई या अमरंथ के सही और पूरे फायदे चाहिए तो इसे भी साबुत खाने की कोशिश करें। अमरंथ से बनी दलिया, खिचड़ी या नमकीन को खाएं। लगभग 100 ग्राम अमरंथ या राजगिरा में 14 ग्राम प्रोटीन होता है। तो व्रत के दिनों में प्रोटीन इनटेक भी पूरा होगा और आपको न्यूट्रिशन के साथ एनर्जी भी भरपूर मिलेगी।

सिंघाड़ा व्रत में साबुदाने के अलावा काफी सारे लोग सिंघाड़ा खाते हैं। लेकिन सिंघाड़े के आटे को ना यूज कर अगर आप कच्चे छिलके वाले सिंघाड़े को छीलकर खाते हैं। या हल्का सा कुक करके खाते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आपको जरूरी न्यूट्रिशन भी देगा। केवल कार्ब्स वाले फूड खाने की बजाय इन इन फूड्स को नवरात्रि व्रत में खाएं। जिससे आप बगैर थकान और एनर्जी लॉस के मां की भक्ति, पूजा-पाठ में दिल लगा सकें।