चिकन-मटन से होती है इस सब्जी की तुलना, गर्मियों में खाने के ये 6 फायदे जरूर जान लें
Jackfruit Benefits: गर्मियों में मिलने वाले कटहल की सब्जी को लोग वेज मीट के नाम से जानते हैं। चिकन-मटन से तुलना होने के अलावा इसे खाने फायदे भी कई सारे हैं। वेट लॉस लेकर हाइड्रेशन तक जानें कटहल खाने के फा
वेजिटेरियन लोगों को जब कुछ स्पाइसी सब्जी खाने का दिल करता है तो वो कटहल बनाते हैं। कटहल ऐसी सब्जी जिसका खुद का फ्लेवर बहुत कम होता है और वो सारे मसालों की महक और स्वाद को तेजी से अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कटहल को वेज मीट भी बोला जाता है। लेकिन कटहल केवल स्वाद के लिए ही नहीं खाते गर्मियों में मिलने वाली इस सब्जी के ढेरों फायदे भी हैं। जो इसे संपूर्ण आहार बनाते हैं। अगर आप कटहल को खाना नहीं चाहते तो जरा इसके फायदों के बारे में सुन लें। जिसे जानने के बाद आप भी खाना शुरू कर देंगे।
कटहल के न्यूट्रिशन
कटहल में हाई फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। सबसे खास बात कि इस सब्जी में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती। इसलिए ये वेट लॉस के लिए भी सही है।
हाइड्रेशन देता है कटहल
पका कटहल अगर खाया जाए तो ये शरीर को हाइड्रेट करने का भी काम करता है। इसमे पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। इसीलिए तो ये गर्मी का फल है जिसे खाया जाता है।
कब्ज दूर करता है
कटहल में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। गर्मियों में ज्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की कमी हो जाती है और कब्ज जैसी समस्या बढ़ जाती है। कटहल खाने से इसमे मौजूद फाइबर आसानी से कब्ज को दूर करते हैं।
इम्यूनिटी बूस्ट करता है
पका कटहल फल की तरह खाया जाता है। इसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को बेटर करने में मदद करते हैं। गर्मियों जर्म्स और बैक्टीरिया इंफेक्शन बढ़ाते हैं इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए कटहल शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
हड्डियों की मजबूती के लिए खाएं
कटहल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटैशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में हड्डियां कमजोर रहती हैं उन्हें कटहल जरूर खाना चाहिए। ये हड्डियों को मजबूत बनाती है।
ब्रेन फंक्शन स्मूद बनाता है
विटामिन बी खासतौर पर विटामिन बी 6 ब्रेन को हेल्दी बनाने और उसके फंक्शन को स्मूद बनाने में मदद करता है। साथ ही मूड भी बेहतर होता है।
वेट लॉस में मदद
अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो कटहल को बेझिझक खाएं। इसमे फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों की मात्रा नहीं होती। जिससे खाने पर वजन बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता है। तो इस गर्मी आपको अगर कटहल दिख जाए तो उसे जरूर खाएं और इन फायदों को भी जान लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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