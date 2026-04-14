रोज घर का खाना, फिर भी 200+ रहती है शुगर? डॉक्टर ने बताए 3 बड़े कारण और सुधार

Diabetes Control Tips: रोज घर का सादा खाना खाते हैं पर पता नहीं शुगर क्यों बढ़ी हुई रहती है। अगर आपका भी यही हाल है तो डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट डॉ प्रमोद त्रिपाठी की ये सलाह एक बार आपको जरूर जाननी चाहिए।

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल काफी कॉमन होती जा रही है। चूंकि ये एक लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी है, इसलिए आप बेशक कितनी भी दवाइयां या ट्रीटमेंट ले लें, जबतक अपने लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव नहीं करेंगे तबतक कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अब इसपर लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो बाहर का कुछ भी नहीं खाते। रोज घर का बना हुआ खाना लेते हैं, जब भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। इसपर जानें-मानें डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट डॉ प्रमोद त्रिपाठी कहते हैं कि अमूमन 3 वजहें होती हैं, जो शुगर बढ़ने के पीछे जिम्मेदार होती हैं। अगर आप इन तीनों को समझ लें तो घर का खाना खा कर शुगर लेवल को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आइए एक-एक कर के समझते हैं।

पहली वजह - सुबह का IGF मॉलिक्यूल IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल है, जो इंसुलिन की जगह जा कर चिपक जाता है क्योंकि ये इंसुलिन की तरह ही होता है। ये इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता, जिस वजह से शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है।

कैसे फिक्स करें: डॉक्टर सलाह देते हैं कि रोजाना सुबह आप जो चाय या कॉफी लेते हैं, उसमें से गाय के दूध को पूरी हटा दें। इसकी जगह आप नारियल का दूध या बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव करते ही आपका शुगर लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है।

दूसरी वजह- ब्रेकफास्ट और लंच में शुगर स्पाइक शुगर बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह है हमारा सुबह का नाश्ता और लंच। आमतौर पर हमारे ब्रेकफास्ट में पोहा, इडली, उपमा, पराठे या डोसा जैसी चीजें शामिल होती हैं, वहीं लंच में रोटी या चावल। इन सभी फूड्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि इन्हें खाने के बाद शुगर स्पाइक भी तेजी से होता है।

कैसे फिक्स करें: डॉ प्रमोद त्रिपाठी कहते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में अनाज की मात्रा कम करें और इसकी जगह दाल और दाल से बने फूड आइटम शामिल करें। जैसे मूंग दाल, ढोकला, चीला, अप्पे आदि। वहीं लंच और डिनर में आप 25% का रूल फॉलो कर सकते हैं। यानी आप चावल या रोटी जैसे जो भी अनाज ले रहे हैं, उनकी मात्रा पूरे खाने की तुलना में सिर्फ 25 प्रतिशत ही रखें।

तीसरी वजह- अंदाजे से तेल या घी का इस्तेमाल करना ये प्रॉब्लम ज्यादातर घरों में है। लोग खाना बनाते हुए अंदाजे से घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं। मोटा-मोटा अंदाजा लगाया जाए तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 6-7 चम्मच तेल या घी खाने के जरिए कंज्यूम कर लेता है। इतना तेल हमारा लिवर झेल नहीं पाता और धीरे-धीरे फैटी हो जाता है, साथ ही ग्लूकोज भी ज्यादा बनाता है। यानी फैटी लिवर के साथ-साथ शुगर स्पाइक भी तेजी से होती है।

कैसे फिक्स करें: डॉक्टर सलाह देते हैं कि अपने रोज के खाने से तेल की मात्रा कम करें। आपको अपने तेल की मात्रा दो चम्मच से कम ले कर आनी चाहिए। यही मुख्य वजह है कि आज घर-घर में हार्ट के मरीज और डायबिटीज पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं।