धूप से स्किन को बचाना है तो सनस्क्रीन लगाने नहीं खाने से काम बनेगा, ये 1 फूड सन डैमेज रोकेगा
Protect skin from sun damage: गर्मी की तेज धूप स्किन को केवल जलाती ही नहीं है बल्कि अंदर तक डैमेज कर देती है। इस डैमेज को अकेला सनस्क्रीन नहीं रोक सकता। जरूरी है कि अंदर से स्किन को प्रोटेक्ट करें। इस एक चीज को खाने से स्किन हीट डैमेज से बचेगी।
गर्मियों की तेज धूप स्किन को जला देती है। इस सन डैमेज से बचने के लिए हर कोई सनस्क्रीन लगाता है। लेकिन स्किन पर बाहर की केवल एक लेयर धूप की तेज जलन और यूवी रेज से पूरी तरह से बचा नहीं सकती। जरूरी है कि अपने शरीर को अंदर से कूल और प्रोटेक्टेड रखें। जिससे धूप का असर कम हो और बॉडी नेचुरल सन प्रोटेक्टेड बनी रही। इस काम में मदद करेगा खास फूड, जो नेचुरल सनस्क्रीन की तरह आपकी स्किन को सन डैमेज से बचाएगा। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने बताया है कि इस खास फूड को खाने से शरीर को अंदर से बैरियर मिलता है।
नेचुरली सन से प्रोटेक्शन का काम करता है आंवला
आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि गर्मियों में हीट और सन डैमेज से स्किन को बचाना है तो हर सुबह आंवला खाना फायदेमंद होगा। आंवले में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो होते हैं जो स्किन को सन डैमेज, यूवी रेज से बचाते हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणें स्किन के कोलेजन को डैमेज करती हैं। जिससे स्किन पर झुर्रियां दिखती है और उनकी इलैस्टिसिटी खत्म होने लगती है। वहीं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। आंवले को रोजाना खाने से स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है। जिससे स्किन सॉफ्ट, सपल और फर्म हो जाती है। सन डैमेज की वजह से होने वाले रिंकल्स को भी ये कम करता है।
कैसे आंवला स्किन को सन डैमेज से बचाता है
आंवला स्किन को बाहरी तरफ से स्किन से नहीं बचाता बल्कि अंदरूनी स्किन को धूप और सन की वजह से हो रहे डैमेज को कम करने में मदद करता है। जिसकी वजह से स्किन के टेक्सचर में सुधार आता है। जिससे गर्मियों में स्किन कूल बनी रहती है और स्किन में चमक बरकरार रहती है। किस तरह से आंवले को खाएं।
स्किन के लिए आंवला खाने का बेस्ट तरीका
स्किन को धूप और सन डैमेज से बचाना है तो गर्मी के 3 महीनों में आंवले को खाना शुरू करें। हर सुबह एक गिलास पानी में एक चम्मच आंवला पाउडर लें। उसमे थोड़ा सा शहद डालें या यूं ही आंवले को गर्म पानी के सा लें। ये स्किन को अंदर से ठंडक देगा और गर्मी में स्किन के टेक्सचर को सुधारने में मदद करेगा।
तो इस गर्मी केवल सनस्क्रीन लगाने से काम नहीं चलेगा, अपनी स्किन को सन डैमेज, रिंकल्स से बचाना चाहती हैं तो आंवला खाना शुरू करें। ये स्किन को अंदर से यूवी रेज से होने वाले नुकसान से बचाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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