नाश्ते से ले कर डिनर तक, डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना चाहिए? न्यूट्रीशनिस्ट ने दिया पूरा डाइट चार्ट

संक्षेप: ब्रेकफास्ट, लंच से ले कर डिनर में; आप काफी टेस्टी चीजें खा कर भी अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट अंजली ने कुछ फूड ऑप्शन साझा किए हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

डायबिटीज एक लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना है तो अपने खानपान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की दी हुई दवाइयों के साथ अगर आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हैं, तो शुगर मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डायबिटीज के कई पेशेंट ये सोचते हैं कि रोटी, चावल, मीठा, आलू जैसा कुछ खाना ही नहीं है; तो फिर ऑप्शन बचे ही क्या? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायबिटीज में आपको बोरिंग खाना ही खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच से ले कर डिनर में; आप दिनभर में काफी टेस्टी चीजें खा कर भी अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट अंजली ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ फूड ऑप्शन साझा किए हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट हैं ये 6 फूड ऑप्शन न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन और फाइबर रिच होना चाहिए। इसके लिए आप हरी मूंग दाल और सब्जियों का चीला बनाकर खा सकते हैं। कुछ फटाफट बनाकर खाना है तो सॉरडो ब्रेड के साथ एवोकाडो, बेसिल और पनीर की फिलिंग का टोस्ट बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कोदो मिलेट वेज डोसा, रागी वेज इडली, वेजिटेबल डोसा और काले चने, अंकुरित मूंग दाल और सब्जियों का चीला भी शानदार ब्रेकफास्ट ऑप्शन हैं।

लंच के लिए क्या खाना बेस्ट रहेगा? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि लंच में आप मूंग दाल और सब्जियों का दलिया बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा बींस की सब्जी के साथ जौ की रोटियां, समा के चावल की खिचड़ी, पनीर वेज रागी चीला, मशरूम-शिमला मिर्च की सब्जी के साथ रागी की रोटियां या सहजन की सब्जी के साथ ज्वार की रोटी खाना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं।

शाम के समय स्नैक में ले सकते हैं ये फूड्स शाम के समय हल्की भूख लगती है। इस समय आप ब्रोकोली वेज बाइट्स, सब्जियों के साथ ग्रिल्ड पनीर टिक्का, सॉटे वेजिटेबल्स के साथ हमस, अलसी और ईसबगोल की कुकीज, नट्स और सीड्स की भेल के साथ मोरिंगा और तुलसी की चाय या फिर सोया चंक की चाट बनाकर ले सकते हैं।

डिनर में क्या खाना है? न्यूट्रीशनिस्ट ने डिनर के लिए ऐसे फूड ऑप्शन शेयर किए हैं, जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते और पेट भी भर जाता है। उदाहरण के लिए आप कुंदरु की सब्जी के साथ जौ की रोटी और सलाद ले सकते हैं, ब्राउन राइस के साथ पालक छोले और मसाला तुरई खा सकते हैं, परवल की सब्जी के साथ ज्वार की रोटी और लौकी का रायता भी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मिस्सी रोटी के साथ स्प्राउट्स की सब्जी, हरी भरी खिचड़ी और ब्राउन राइस के साथ वेज धनसक भी बेस्ट डिनर ऑप्शन हैं, जो आप ट्राई कर सकते हैं।