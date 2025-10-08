खुलकर पेट साफ नहीं होता? बस 5 दिनों तक ऐसे खा लें पपीता, दूर हो जाएगी कब्ज की दिक्कत!

Constipation Home Remedy: क्या आप भी कब्ज से परेशान हैं? अगर हां, तो बस आपको 5 दिनों तक इस तरह पपीते का सेवन करना है। बहुत ही जल्द आपको फायदा देखने को मिलेगा।

कहते हैं पेट सही तो सब सही। शरीर में हर रोग की शुरुआत पेट से ही होती है। हालांकि आजकल तो हर किसी को ही कोई ना कोई गट इश्यू लगा ही रहता है। इनमें सबसे कॉमन है कब्ज यानी कांस्टीपेशन, जिसमें पेट सही से साफ नहीं होता है। ठीक से मल त्याग ना होने की वजह से पेट में दर्द भी बना रहता है और काफी असहजता महसूस होती है। ऐसे में क्या कोई तरीका है, जिससे ये कब्ज की समस्या दूर की जा सके? न्यूट्रीशन कंसल्टेंट नेहा सहाय बताती हैं कि पपीता कब्ज में बहुत फायदा करता है, लेकिन इसे खाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव और कर दें तो 5 दिनों में ही आपकी समस्या खत्म हो सकती है। आइए विस्तार में जानते हैं।

5 दिनों तक ऐसे खा लें पपीता पेट के लिए पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट कहती हैं कि पपीते को अकेले खाने के बजाए आप हल्के से भीगे हुए चिया सीड्स ऊपर से डाल लें। इसके ऊपर दालचीनी का पाउडर हल्का सा छिड़कें और मिक्स कर के खा लें। महज पांच दिनों तक अगर लगातार आप पपीते को ऐसे खा रहे हैं, तो कब्ज की समस्या एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी।

कब्ज में रामबाण हैं ये चीजें एक्सपर्ट नेहा कहती हैं कि पपीते में 'पैपाइन' नामक एंजाइम मौजूद होता है। ये प्रोटीन, फाइबर आदि को ब्रेकडाउन करने में मदद करता है और डाइजेशन को बूस्ट करता है। पपीते में फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, जो नेचुरल बॉवेल मूवमेंट को प्रमोट करता है। इसके अलावा चिया सीड्स में भी सॉल्यूबल फाइबर होता है, ये पाचन को बेहतर बनाता है और गुड गट बैक्टीरिया को फीड करता है। इनमें मौजूद ओमेगा 3 गट इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। वहीं दालचीनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो ब्लोटिंग को कम करती है, ब्लड शुगर को बैलेंस करती है और ओवरऑल पाचन में मदद करती है।