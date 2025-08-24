क्या होगा अगर रोज पंपकिन सीड्स खाने लगे, महिला-पुरुष दोनों के शरीर में दिखते हैं ये अंतर eat 1 tablespoon pumpkin seeds daily see the difference in your body know health benefits for male and female, हेल्थ टिप्स - Hindustan
क्या होगा अगर रोज पंपकिन सीड्स खाने लगे, महिला-पुरुष दोनों के शरीर में दिखते हैं ये अंतर

Pumpkin Seeds Benefits: हेल्दी रहना चाहते हैं तो पंपकिन सीड्स को रोजाना खाना शुरू कर दें। गट एंड थायराइड के डॉक्टर ने रोजाना पंपकिन सीड्स की तय मात्रा खाने के फायदे गिनाएं हैं। जो महिला और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 08:37 AM
क्या होगा अगर रोज पंपकिन सीड्स खाने लगे, महिला-पुरुष दोनों के शरीर में दिखते हैं ये अंतर

हेल्दी रहना है तो नट्स एंड सीड्स को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। पंपकिन सीड्स को डाइट में शामिल करने के बारे में काफी बार सुना होगा। लेकिन अगर अभी तक आप इस मल्टीन्यूट्रिशन से भरपूर सीड्स को नहीं खाते हैं। तो जरा इसके फायदे जान लें। थायराइड, गट और पीसीओएस जैसी बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर एड्रियन ने रोजाना पंपकिन सीड्स को खाने के फायदे के बारे में बताया है। जानें हर रोज अगर कद्दू के बीज खा लिए तो क्या होगा शरीर पर असर।

हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है

अगर आप हर दिन एक चम्मच के करीब पंपकिन सीड्स खाते हैं तो हेल्दी हार्मोंस को बैलेंस करके रखने में मदद करेगी। सबसे खास बात कि ये महिला और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे ही फायदेमंद है। पंपकिन सीड्स में जिंक, मैग्नीशियम और हैल्दी फैट्स होते हैं जो हार्मोंस को रेगुलट करने में मदद करते हैं।

वजन को कंट्रोल में रखता है

पंपकिन सीड्स के एक चम्मच अगर रोजाना खाए जाएं तो ये वजन को मैनेज करने में मदद करता है। दरअसल, पंपकिन सीड्स में फाइबर और नेचुरल फैट होता है। जिसकी वजह से इसे खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता हैष

नेचुरल स्लीप में मददगार

जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उन्हें डाइट में एक चम्मच पंपकिन सीड्स जरूर खाना चाहिए। इसमे मौजूद ट्रीपोटॉफोन और मैग्नीशियम नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। जिससे नींद की क्वालिटी में सुधार होता है।

डाइजेशन में मदद

अगर पंपकिन सीड्स की मात्र एक चम्मच मात्रा रोजाना खा ली जाए तो इसमे मौजद हेल्दी फैट स्टूल को सॉफ्ट करने और फाइबर गट लाइनिंग के साथ ही कब्ज को दूर करने में मदद करता है।

शरीर को मिलते हैं जरूरी मिनरल्स

पंपकिन सीड्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ढेर सारे होते हैं। मैग्नीनिशयम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करते हैं। जिससे एनर्जी बनी रहती है।

भिगोकर खाएं पंपकिन सीड्स

पंपकिन सीड्स के फायदों को लेना चाहते हैं तो इन्हें भिगोकर रख दें उसके बाद खाएं। ऐसा करने से पंपकिन सीड्स में मौजूद पोषक तत्वों के अब्जार्ब्शन के चांस बढ़ जाते हैं।

