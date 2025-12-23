शरीर में दिखने लगें ये लक्षण, तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलीं- 80% लोग कर देते हैं इग्नोर

संक्षेप: किडनी शरीर का जरूरी हिस्सा होती है। ये खून साफ करने, गंदगी को पेशाब के जरिए बाहर करने का काम करती है। लेकिन अगर किडनी ही काम करना बंद कर दे, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। चलिए बताते हैं डैमेज होने से पहले क्या लक्षण दिखते हैं।

किडनी शरीर का जरूरी अंग है, ये खून को साफ करना, गंदगी को बाहर करना, फ्लूड को बैलेंस करने जैसे जरूरी काम करती है। आपने कई बार सुना होगा कि किडनी डैमेज होने से मौत हो गई या फिर किडनी फेल हो गई। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, एक किडनी के साथ भी इंसान जिंदा रह सकता है लेकिन दोनों खराब हो जाए। तब किसी का भी बचना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारी डेली लाइफस्टाइल, खान-पान किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। किडनी में छोटे-छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स नेफ्रॉन होते हैं, जब ये खराब होने लगे तब किडनी सही से फंक्शन करना बंद कर देती है, इसे नेफरोसिस कहते हैं। किडनी अगर काम करना बंद करने लगती है या फिर डैमेज हो रही होती है, तो शरीर में कुछ संकेत दिखते हैं। अगर समय रहते इन्हें आपने पहचान लिया, तो अपनी जान बचा सकते हैं। हुबली अस्पताल की नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सीता मुतालिक का कहना है कि कुछ लक्षण तो काफी अलग होते हैं, जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

क्या हैं लक्षण 1- सूजन- सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है हाथ-पैर का फूलना, चेहरे और आंखों के किनारे सूजन। अगर आपके शरीर के इन हिस्सों में बेवजह सूजन आ रही है, तो ये सामान्य नहीं है। किडनी डैमेज होने का साइन है, डॉक्टर को दिखाएं। किडनी सही से फंक्शन नहीं करती तो फ्लूड सेल्स के बीच की जगह से रिसने लगता है और इसी वजह से सूजन आने लगती है। ज्यादातर लोग ये सूजन इग्नोर कर देते हैं या फिर ध्यान ही नहीं देते।

2- .यूरिन कलर- नेफरोसिस का सबसे खास लक्षण होता है यूरिन का कलर, महक बदलना। जब यूरिन में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये झागदार दिखती है। इसे प्रोटीन्यूरिया कहते हैं और इसमें मूत्र का कलर गहरा भूरा या फिर डार्क पीला दिखता है। इसके अलावा बदबू भी खूब आती है।

3- हाई ब्लड प्रेशर- आजकल यंग लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उनका बीपी हाई रहता है। ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर की इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये किडनी डैमेज का सिग्नल हो सकता है। किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में मदद करती है, जब ये खराब होती है तो बीपी हाई होता रहता है।

4- वजन बढ़ना- अगर आपका वजन अचानक से बढ़ने लगा है, तो भी ये अच्छा साइन नहीं है। कई बीमारियों में शरीर का वजन कम होता है लेकिन किडनी फेल होने से पहले वजन बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी सही से काम नहीं करती और शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूड और पानी जमा होने लगता है। कई बार आपने सुना होगा कि गुर्दे में पानी भर गया, ये यही स्थिती होती है।

5- भूख कम लगना- किडनी खराब होने के लक्षणों में भूख कम लगना, चक्कर आना, उल्टी महसूस होना, थकान बने रहना भी हैं। शरीर में प्रोटीन और एनर्जी के कारण ऐसा होने लगता है। भूख कम लगना या फिर जल्दी पेट भरा लगना इसके लक्षण होते हैं। इसे इग्नोर न करें।

किन्हें रहना चाहिए अलर्ट जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट से जुड़ी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या फिर परिवार में किसी को किडनी संबंधी बीमारी रही हो, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इन लक्षणों को देखना चाहिए और बीच-बीच में चेकअप भी कराना चाहिए। डॉक्टर का कहना है सिंपल ब्लड या यूरिन टेस्ट किडनी की समस्या का पता लगा सकता है लेकिन लोग इसके गंभीर होने का इंतजार करते हैं।