दांत में लग गया है कीड़ा? डेंटिस्ट के बताए इन संकेतों से तुरंत करें पहचान, जानें कारण और बचाव के आसान तरीके
दांतों में कीड़ा लगने की समस्या आजकल आम हो चुकी है। बच्चों से बड़ों तक के दांतों में कैविटी हो जाती है और फिर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन कई लोगों को शुरू में पता ही नहीं चलता कि उनके दांत में कीड़ा लग गया है, ऐसे में कुछ संकेतों से आप पहचान कर सकते हैं।
दांत में कीड़ा लगने की समस्या अब आम हो चुकी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के दांतों में कैविटी हो जाती है। इसे खत्म करने के लिए महंगे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। दांतों में कीड़ा लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दांतों का साफ न होना या फिर ज्यादा मीठा खाना। जब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने में मौजूद शुगर और स्टार्च के साथ मिलते हैं, तो एसिड बनता है। यह एसिड धीरे-धीरे दांत की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है और कैविटी बनने लगती है। इसे हम आम भाषा में दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। दांतों के डॉक्टर प्रभाष सक्सेना का कहना है कि कैविटी होने के कुछ शुरुआती संकेत होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं।
दांत में कीड़ा लगने के शुरुआती संकेत
अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो एक नहीं कई संकेत मिलते हैं, अक्सर लोग इन्हें साधारण दांतों की समस्या समझकर छोड़ देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई समस्या है, तो समझ लीजिए कि डेंटिस्ट के पास जाने का समय आ चुका है।
-दांत में हल्का या तेज दर्द होना
-खाने या पानी से दांतों में ठंडा-गर्म लगना
-दांतों पर सफेद या भूरे रंग के धब्बों का दिखना
-दांतों में काले छेद दिखाई देना
-मुंह से लगातार बदबू का आना
कैविटी लगने के खास कारण
-चिपचिपी चीजें जैसे चॉकलेट, टॉफी को ज्यादा खाना।
-शुगर व स्टार्च वाली चीजें या पेय पदार्थ जैसे दूध, सोडा व जूस का लगातार सेवन करना।
-मुंह और दांतों की अच्छे से सफाई न करना भी इसका एक कारण है।
-मुंह का सूखापन यानी मुंह में लार की कमी होना।
कैविटी से खुद बचाव कैसे करें
दांतों में कैविटी लग रही है, तो कुछ चीजें आप खुद ही करके बचाव कर सकते हैं। अगर तकलीफ ज्यादा है, तो फौरन डॉक्टर से मिलें। कुछ सिंपल टिप्स को रोजाना फॉलो करके आप बाकि दांतों को सेफ रख सकते हैं।
-रोजाना ब्रश करके अपने दांतों की अच्छे से सफाई करें।
-मीठी चीजों को कम खाएं।
-फ्लोराइड युक्त पेस्ट करें।
-कुछ भी खाने के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करें।
-रात में बिना ब्रश किए न सोएं।
घरेलू उपाय भी कर सकते हैं मदद
-नारियल तेल से कुल्ला करें
-लौंग के तेल को कैविटी वाली जगह पर लगाएं
-नमक पानी से कुल्ला करें।
डॉक्टर के मुताबिक, ये तरीके कैविटी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन दांत के तेज दर्द में ये खास मदद नहीं कर पाते हैं। अगर आपके दांतों में तेज दर्द हो रहा है, तो फौरन डेंटिस्ट को दिखाएं। आपकी कैविटी के अनुसार, दांतों का इलाज किया जाएगा। आजकल कई ऑप्शन हैं, जिससे दांत फिर से स्वस्थ हो सकते हैं या फिर खराब हो चुके दांत को हटाकर नकली दांत या क्राउन लगा दिया जाता है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।