बच्चियों में पीरियड्स शुरू होने से महीनों पहले ही अंडरवियर में दिखते हैं ये निशान, डॉक्टर ने बताया हर मां को जानना जरूरी

संक्षेप:

Body Signs Of Before Periods In Girls: बच्चियों में पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। इस बात का पता मां होने के नाते करना चाहती हैं तो डॉ ने बताया अर्ली प्यूबर्टी के बारे में ये जरूरी बातें, जिसे हर बेटी की मॉम को जरूर जानना चाहिए। 

Dec 19, 2025 05:35 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
च्चियों में इन दिनों अर्ली प्यूबर्टी देखने को मिल रही है। जो पीरियड्स 13-15 साल की उम्र में शुरू होते थे। वो अब काफी सारी गर्ल में 11-12 साल और कुछ में 8 साल के बाद ही देखने को मिल रहे। ऐसे में काफी सारे मांए टेंशन में रहती हैं कि आखिर किस तरह से पता किया जाए कि उनकी बेटी अर्ली प्यूबर्टी की ओर बढ़ रही है। जिससे उसे साफ-सफाई और हाइजीन के साथ बेसिक चीजों के बारे में बताया जा सके। ऐसे में डॉक्टर आयुषी पाठक ने इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर हार्मोन पर बच्चियों की अर्ली प्यूबर्टी और पीरियड्स शुरू होने की कुछ निशानियों को शेयर किया है। जिसे हर मां को जरूर पता होना चाहिए।

व्हाइट डिस्चार्ज

बच्ची की पैंटी में अगर सफेद पाउडर जैसा या फिर म्यूकस जैसा फ्लूइड दिख रहा है तो समझ जाएं कि बच्ची को जल्दी ही पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। छह महीने से लेकर एक साल के बीच बच्चियों को व्हाइट डिस्चार्ज के बाद पीरियड्स होते हैं। ये डिस्चार्ज शरीर का इंडीकेशन होता है कि बॉडी मैंस्ट्रुएशन और प्यूबर्टी के लिए रेडी है।

कुछ बच्चियों में दिखते हैं ये लक्षण

कुछ बच्चियों में पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है। उसके बाद ये व्हाइट डिस्चार्ज नजर आता है।

नॉर्मल है व्हाइट डिस्चार्ज

बच्चियों में होने वाले ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर व्हाइट डिस्चार्ज के अलावा गंध या कुछ रंग में बदलाव दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है।

ना हो परेशान

बच्चियों में इन दिनों अर्ली प्यूबर्टी, जल्दी पीरियड्स आ जाना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में बॉडी की टाइमलाइन को समझें। हर बच्ची के लिए पीरियड्स के आने का समय अलग होता है। कुछ बच्चियों में ये जल्दी तो कुछ में देर से होता है।

कब होती है मेडिकल हेल्प की जरूरत

अगर पीरियड्स में देरी हो रही है और प्यूबर्टी आने के 3 साल तक पीरियड्स नहीं आ रहे तो ये चिंता की बात हो सकती है। ऐसे वक्त में डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है।

