शरीर में किस विटामिन की कमी होने पर सफेद होने लगते हैं बाल ? जानें कैसे करें बचाव

Hidden Reason Behind Premature White Hair : शरीर में दो विटामिन्स की कमी होने पर बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं ये 2 विटामिन्स और कैसे इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 06:58 PM
कुछ साल पहले तक बालों की सफेदी को उम्र से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन आज के समय में छोटी उम्र में ही स्कूल जाने वाले बच्चों तक को व्हाइट हेयर की समस्या होने लगती है। आज बालों के सफेद होने का उम्र से कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? बता दें, शरीर में दो विटामिन्स की कमी होने पर बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं ये 2 विटामिन्स और कैसे इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है।

किस विटामिन की कमी से होते हैं बाल सफेद

इस सवाल का जवाब शायद हर दूसरा व्यक्ति जानना चाहता होगा। बता दें, सफेद बालों का सबसे बड़ा कारण शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है।

विटामिन बी12

विटामिन बी12 की कमी मेलेनिन के उत्पादन में बाधा डालती है, जिससे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। बता दें, बी12 की कमी स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को भी प्रभावित करती है, जो बालों के रोमों को पोषण देती हैं, जिसकी कमी से बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेकर टेस्ट करवाएं। इसके बाद डाइट में अंडा, दूध, मीट, मछली और मशरूम जैसी चीजें शामिल करें।

विटामिन डी

द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों में विटामिन डी का स्तर कम था, उनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे थे। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप है। रोजाना कुछ देर धूप में रहने से शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी फैटी फिश, दूध से बने उत्पाद, मशरूम, और साबुत अनाज में भी मौजूद होता है।

