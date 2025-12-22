Hindustan Hindi News
धुंध को दें मात: घने कोहरे में सुरक्षित रखेंगे ड्राइविंग से जुड़े ये 5 'गोल्डन सेफ्टी टिप्स'

धुंध को दें मात: घने कोहरे में सुरक्षित रखेंगे ड्राइविंग से जुड़े ये 5 'गोल्डन सेफ्टी टिप्स'

संक्षेप:

Safety Tips for Driving in Fog : अगर आप भी सुबह-सुबह काम पर निकल जाते हैं तो अपने सफर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कोहरे में ड्राइविंग करते समय ये सावधानियां जरूर बरतें।

Dec 22, 2025 09:05 am IST Manju Mamgain
बढ़ते प्रदूषण और कोहरे के चलते पिछले कुछ दिनों से लगातार हादसों की खबरें देखने-सुनने को मिल रही हैं। विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर से टकरा रहे हैं, तो कहीं पीछे से आ रही गाड़ियां एक-दूसरे से भिड़ रही हैं। ऐसे में अगर आप भी सुबह-सुबह काम पर निकल जाते हैं तो अपने सफर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए घने कोहरे में ड्राइविंग करते समय ये सावधानियां जरूर बरतें।

कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स

वाहन की स्पीड कंट्रोल रखें

कोहरे में वाहन की तेज रफ्तार दुर्घटना को दावत देना जैसा है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए वाहन की गति 40-50 किमी/घंटा से ज्यादा न रखें। धीरे चलें, स्थिर स्पीड बनाए रखें।

लो बीम या फॉग लाइट्स जलाएं

कोहरे में गाड़ी चलाते समय हाई बीम का यूज कभी न करें। हमेशा लो बीम हेडलाइट्स या फॉग लैंप्स ऑन करें। पीली लाइट बेहतर काम करती है।

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

गाड़ी चलाते समय आगे वाले वाहन से दोगुनी दूरी बनाए रखें। ऐसा करने से अचानक ब्रेक लगाने पर दूसरी गाड़ी से टक्कर लगने का खतरा कम बना रहा है। कोहरे में गाड़ी चलाते समय हमेसा लेन मार्किंग या साइड की लाइन फॉलो करें।

ओवरटेक करने से बचें

कोहरे में अक्सर हादसे ओवरटेक करने की वजह से होते हैं। कई बार एक लेन में गाड़ी नहीं चलाने की वजह से अचानक ओवरटेक करने पर पीछे से आ रही गाड़ी से टक्कर हो जाती है। कोहरे में ओवरटेक करना सबसे बड़ी गलती है। ऐसे में अपना धैर्य बनाए रखें, लेन में बने रहें।

विंडशील्ड और शीशे साफ रखें

डिफॉगर और वाइपर ऑन करें। शीशों पर धुंध ना जमने दें। गाड़ी शुरू करने से पहले सभी शीशे पोंछ लें। हर मोड़ पर इंडिकेटर दें, जरूरत पड़े तो हल्का हॉर्न बजाएं। गाड़ी चलाते समय डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपना फोन ना चलाएं, म्यूजिक को धीमा रखें।

