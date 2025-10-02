कैंसर का खतरा बढ़ा देती है चाय-कॉफी पीते हुए ये 1 गलती, डॉक्टर की सलाह जरूर सुनें!

चाय-कॉफी में सीधा ऐसे तत्व नहीं मौजूद होते, जो कैंसर का कारण बनें। लेकिन इन्हें पीने का तरीका वाकई जिम्मेदार हो सकता है। डॉक्टर अदितिज धमीजा ने एक पोस्ट के जरिए, इसी बारे में विस्तार से बताया है।

हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत ही चाय या कॉफी के साथ होती है। वहीं कुछ लोग तो दिन में कई-कई बार चाय-कॉफी पी लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपकी फेवरिट ये ड्रिंक्स, कैंसर को जन्म दे सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, हाल ही में हुई कुछ रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। दरअसल चाय-कॉफी में सीधा ऐसे तत्व नहीं मौजूद होते, जो कैंसर का कारण बनें। लेकिन इन्हें पीने का तरीका वाकई जिम्मेदार हो सकता है। डॉक्टर अदितिज धमीजा ने एक पोस्ट के जरिए, इसी बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं।

ये गलती बन सकती है कैंसर की वजह डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चाय या कॉफी पीते हैं, तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कई रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं। दरअसल कई लोगों को आदत होती है बहुत तेज गर्म चाय को चुस्कियां भरते हुए पीने की। जब आप रोजाना ऐसा करते हैं, तो इससे भोजन नली यानी एसोफेगस कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल तेज हीट फूड पाइप को डैमेज करने का काम करती है, जिससे इरीटेशन और कोशिकाओं में बदलाव हो सकता है।

ध्यान रखें ये बातें डॉक्टर कहते हैं कि चाय या कॉफी पीना कैंसर के लिए जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो पीने का तरीका बदलने की। बस जब भी इन्हें पीएं, थोड़ी देर नॉर्मल टेंपरेचर होने के बाद ही पीएं। इससे टेस्ट भी बैटर आता है और हेल्थ रिस्क भी कम हो जाते हैं। वहीं दिन भर में ज्यादा चाय कॉफी पीना भी अवॉइड करें, क्योंकि इनके कई अन्य साइड इफेक्ट भी होते हैं।