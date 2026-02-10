Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDrinking plenty of water but still dehydrated Nutritionist Explains Why
रोज 2–3 लीटर पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन क्यों? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कारण

रोज 2–3 लीटर पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन क्यों? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कारण

संक्षेप:

रोज 2–3 लीटर पानी पीने के बावजूद अगर थकान, सूखे होंठ या ड्राई स्किन की समस्या बनी रहती है, तो वजह सिर्फ कम पानी नहीं हो सकती। न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हैं डिहाइड्रेशन का असली कारण।

Feb 10, 2026 12:49 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर रोज 2–3 लीटर पानी पी लिया जाए, तो डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इतना पानी पीने के बावजूद भी थकान, ड्राई स्किन, सूखे होंठ या सिर भारी रहने जैसी समस्याएं बनी रहती हैं? न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, इसकी वजह पानी की मात्रा नहीं बल्कि उसका सही तरीके से शरीर में अवशोषित ना होना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आयुर्वेद के अनुसार, सिर्फ सादा पानी पी लेना ही सही हाइड्रेशन नहीं कहलाता। शरीर को पानी को रोकने और सही जगह तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। जब पानी में सोडियम, पोटैशियम और अन्य जरूरी मिनरल्स की कमी होती है तो शरीर उसे जल्दी बाहर निकाल देता है। नतीजा यह होता है कि आप पानी तो पीते हैं, लेकिन शरीर डिहाइड्रेट ही रहता है।

सादा पानी क्यों नहीं करता पूरी हाइड्रेशन?

जब हम केवल सादा पानी पीते हैं तो वह खून में मौजूद मिनरल्स को भी पतला कर देता है। इससे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है। खासकर गर्मियों में, वर्कआउट, योग या ज्यादा पसीना आने पर यह समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में शरीर को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि मिनरल-रिच पानी चाहिए होता है।

सही हाइड्रेशन का आसान तरीका

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह सलाह देती हैं कि रोज के पानी में छोटे-छोटे बदलाव करके हाइड्रेशन को बेहतर बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:अगर दिख रहे ये 7 संकेत, तो भविष्य में हो सकता है कई बड़ी बीमारियों का खतरा!
  • 1 लीटर पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाएं, खासकर वर्कआउट से पहले या गर्मियों में।
  • हफ्ते में एक बार ORS या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना शरीर के मिनरल लेवल को संतुलित करता है।

ये भी पढ़ें:पीली ही नहीं नीली भी होती है हल्दी, जानें फायदे और कैसे है नॉर्मल हल्दी से अलग
  • दिनभर पानी को एक साथ नहीं, बल्कि थोड़े-थोड़े घूंट में पिएं।

इन उपायों से शरीर पानी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, मानसिक स्पष्टता आती है और ड्राईनेस की समस्या कम होती है।

Infused Water: स्वाद और सेहत दोनों

अगर आपको सादा पानी पीना मुश्किल लगता है, तो आप infused water को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पानी पीने की आदत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पाचन और हाइड्रेशन में भी मदद करते हैं। इन कुछ आसान infused water कॉम्बिनेशंस को जरूर ट्राई कर सकते हैं:

  • सेब के स्लाइस, दालचीनी और नींबू का रस
  • इलायची और तुलसी के पत्ते
  • पुदीने की डंडी और करी पत्ते
  • अंजीर, दालचीनी, लौंग और इलायची
  • तेज पत्ता और चक्र फूल

ये भी पढ़ें:सिर्फ प्यार ही नहीं, मोटापे और स्ट्रेस का भी पक्का इलाज है डार्क चॉकलेट

हेल्थ नोट: हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा पानी पीना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से शरीर में पहुंचाना है। अगर आप रोज पर्याप्त पानी पीने के बावजूद भी डिहाइड्रेट महसूस करते हैं, तो अपने पानी में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ना शुरू करें। छोटे बदलाव आपके शरीर को अंदर से संतुलित और ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।