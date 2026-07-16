सुबह खाली पेट पिएं इन 5 में से कोई 1 ड्रिंक, सेहत को मिलेंगे कई फायदे
आयुर्वेद के अनुसार, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से शरीर की गंदगी निकल जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ गर्म पानी पीने के बजाय इन 5 चीजों में से 1 का भी ड्रिंक पीते हैं। तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और एक्टिव बना रहेगा।
सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे पेट की गंदगी निकल सकें। इसके अलावा भी कई ऐसे ड्रिंक्स हैं, जिन्हें आप पीकर स्वस्थ रह सकते हैं। पेट सही से साफ न होना, इम्यूनिटी कमजोर होना, स्ट्रेस बना रहना जैसी परेशानियां आजकल आम हो चुकी हैं, अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये ड्रिंक्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। फिटनेस ट्रेनर मसल्स मेहता का कहना है कि 5 ऐसे ड्रिंक्स हैं, जिसमें से अगर आप एक भी सुबह उठकर पी लेते हैं, तो आपको कई फायदे मिलेंगे। आपको डॉक्टर के चक्करों से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए इन ड्रिंक्स के बारे में और उनके फायदे बताते हैं।
कौन से हैं ये 5 ड्रिंक्स
1- नींबू का पानी
अगर आप सुबह उठकर नींबू का पानी पीते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ये शरीर को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है और नींबू में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा। अगर आपको गैस ज्यादा बनती है, तो ये पानी उसे भी कम करने में मदद करेगा।
2- जीरा का पानी
अगर आप सुबह उठकर जीरा का पानी पीते हैं, तो फैट बर्न बोगा। साथ ही जीरा पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायक हो सकता है, जिससे गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। जीरे में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं।
3- चिया सीड्स वॉटर
सुबह खाली पेट चिया सीड्स का पानी पिएंगे तो वजन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और डाइजेशन भी बेहतर होगा। चिया सीड्स पानी सोखकर जेल जैसी परत बना लेते हैं, जो हाइड्रेशन में मदद कर सकती है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज से राहत दिलाने और आंतों की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है।
4- सौंफ का पानी
सौंफ गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती हैं। सुबह सौंफ का पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और दिन की अच्छी शुरुआत होती है। सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं।
5- तुलसी के पत्ते का पानी
सुबह उठकर तुलसी के पत्ते का पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होगी और स्ट्रेस कम हो जाएगा। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। कुछ रिसर्च बताते हैं कि तुलसी एक एडाप्टोजेन की तरह शरीर को तनाव से निपटने में मदद कर सकती है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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