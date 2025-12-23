Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDr Eric Berg Calls This the Number 1 Food to Clean Arteries and Support Heart Health
दुनिया का नंबर 1 फूड जो दिल की नसें खोल देता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है! डॉ बर्ग की सलाह

दुनिया का नंबर 1 फूड जो दिल की नसें खोल देता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है! डॉ बर्ग की सलाह

संक्षेप:

Heart Health: जाने-माने डॉ इरिक बर्ग ने 1 ऐसे फूड के बारे में बताया है, जो उनके मुताबिक दुनिया का नंबर 1 फूड है, आर्टरीज को क्लीन करने और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करने में।

Dec 23, 2025 04:45 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य दिल की बीमारियां काफी कॉमन होती जा रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्टरीज में जमने वाला फैट और सूजन। दरअसल आर्टरीज वो नसें होती हैं, जो दिल से शरीर के बाकी हिस्सों में खून सप्लाई करती हैं। लेकिन जब इनमें धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल, फैट और गंदगी जमा होने लगती है, तो ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से हाई बीपी, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे जरूरी है कि इन नसों को साफ किया जाए। इसके लिए डॉ इरिक बर्ग ने 1 ऐसे फूड के बारे में बताया है, जो उनके मुताबिक दुनिया का नंबर 1 फूड है, आर्टरीज को क्लीन करने और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करने में। आइए जानते हैं वो क्या है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एस्पिरिन से भी ज्यादा इफेक्टिव है ये फूड

एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जाने-माने डॉक्टर डॉ इरिक बर्ग बताते हैं कि कॉड लिवर ऑयल (cod liver oil) और कॉड लिवर (cod liver) आपकी हार्ट हेल्थ के लिए दुनिया का सबसे अच्छा फूड है। ये हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद करता है। डॉ इरिक कहते हैं कि ये फूड एस्पिरिन से भी ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका इस्तेमाल पिछले 4000 सालों से किया जाता रहा है।

दरअसल एस्पिरिन खून के थक्के (ब्लड क्लॉट) बनने से रोकती है, जो इमरजेंसी में लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। लेकिन कोड लिवर ऑयल भी वही काम करता है, साथ ही ये ज्यादा सेफ है और इसे आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं।

क्या है कॉड लिवर ऑयल?

कई लोगों को कनफ्यूजन हो सकती है कि ये कॉड लिवर और कॉड लिवर ऑयल भला क्या हैं। तो बता दें कॉड एक समुद्री मछली होती है, जिसके लिवर से ऑयल निकालकर कॉड लिवर ऑयल तैयार होता है। इसके लिवर को भी डाइट में शामिल किया जाता है। इसमें इतने पोषक तत्व मौजूद होते हैं कि इसे एक पावरफुल सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

दिल के लिए क्यों फायदेमंद बताते हैं डॉक्टर?

डॉ इरिक कहते हैं कि ये हार्ट के लिए दुनिया का नंबर 1 फूड है। ये आर्टरीज को साफ करने में मदद करता है और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जो क्लॉट फॉर्मेशन ( खूब के थक्के बनना) को रोकता है। ये मैजिकल इंग्रीडिएंट है- 'ओमेगा थ्री फैटी एसिड', जिसमें EPA और DHA मौजूद होते हैं।

डॉक्टर बताते हैं कि यूं तो और भी कई फूड्स जैसे साल्मन फिश या मैकेरल जैसी फैटी फिश में आपको ओमेगा थ्री मिल जाता है। लेकिन कॉड लिवर में और भी कई एक्स्ट्रा चीजें ऐसी मिल जाती हैं, जिससे ये और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है।

क्या सब ले सकते हैं कॉड लिवर?

वैसे तो कॉड लिवर ऑयल या कॉड लिवर लेना सेफ है, लेकिन फिर भी रोजाना कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं और लिवर की किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:हार्ट अटैक का रिस्क कम कर देती हैं 5 मिनट की ये 5 आदतें, डॉ शालिनी ने दी सलाह
ये भी पढ़ें:हार्ट अटैक से जुड़े 9 बड़े झूठ जिनपर लोग करते हैं यकीन, डॉक्टर ने बताए

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Heart Attack Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।