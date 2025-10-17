नहीं छूट रही शराब तो भारत के टॉप डायबिटीज डॉक्टर से जानें पीने का सेफ तरीका
संक्षेप: शराब हर किसी को नुकसान करती है लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। डायबिटीज डॉक्टर बी कुलकर्णी ने बताया है कि पेशेंट्स को शराब पीते वक्त क्या गलती नहीं करनी चाहिए।
शराब किसी भी मात्रा में शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। यह बात जानते हुए भी अगर आप लत नहीं छोड़ पा रहे तो पीते समय कुछ बातों का ध्यान रखकर आप डायबिटीज पर इसके बुरे असर को कम कर सकते हैं। भारत के जाने-माने डायबिटीज डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी ने शराब ना छोड़ पाने वालों को कुछ टिप्स देते हैं। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं।
शराब छोड़ना ही बेहतर
भाग्येश कुछ वक्त पहले रणवीर इलाहाबादिया के शो पर आए थे। वहां उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो उनकी लोगों को सलाह है कि शराब पीना ही छोड़ दें। वह किसी भी क्वॉन्टिटी में किसी भी तरह का अल्कोहॉल लेने की सलाह नहीं देते हैं। डॉक्टर भाग्येश ने बताया कि कौन सा अल्कोहॉल डायबैटिक्स के लिए सेफ नहीं है।
कौन सी शराब करेगी ज्यादा नुकसान
डॉक्टर ने शुगर पेशेंट्स को बीयर या वाइन ना पीने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ग्रेन या फ्रूट वाले ड्रिंक ना लें। ऐसे लोग विस्की या स्कॉच ले सकते हैं।
90 एमएल से ज्यादा न पिएं
दूसरी चीज 90 एमएल से ज्यादा शराब किसी भी कीमत पर ना पिएं। आप 30, 60 या 90 एमएल जितनी भी शराब पी रहे हों इनके साथ 10 गुना करके सलाद खाएं। मान लीजिए आपने 30 एमएल विस्की ली तो साथ में चखना नहीं बल्कि 300 ग्राम सलाद रखें। यह सलाद प्रापर खीरे, ककड़े और गाजर वगैरह से बनी होनी चाहिए।
न मिलाएं सॉफ्ट ड्रिंक
तीसरा पॉइंट उन्होंने यह बताया कि आपको इस ड्रिंक में कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलाना है। बर्फ या पानी मिला सकते हैं।
अगले दिन भी करना होगा उपाय
अगले दिन भी आपको बॉडी को अल्कलाइन करने की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर भाग्येश ने बताया कि आपको वेजिटेबल स्मूदी लेनी है। स्मूदी की मात्रा भी आपको शराब की मात्रा के हिसाब से तय करनी होगी। आपने जितनी शराब ली थी उसके 10 गुने में ही स्मूदी पीनी है। जैसे 90 एमएल शराब ली थी तो 900 एमएल स्मूदी लें। डॉक्टर ने सलाह दी के बेस्ट तरीका यही है कि आप शराब की लत को छोड़ दें क्योंकि कम मात्रा में भी यह आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
