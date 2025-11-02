Hindustan Hindi News
क्या डायपर पहनने से बच्चों की किडनी हो रही खराब? डॉ. इमरान ने बताएं ये नुकसान

Sun, 2 Nov 2025 09:05 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल माता-पिता के लिए बच्चों को डायपर पहनाना काफी सुविधाजनक हो गया है। घर या बाहर दोनों जगह ही बच्चे अक्सर डायपर पहनें रहते हैं। सुसु-पॉटी बार-बार साफ करने और कपड़े बदलने के झंझट को डायपर ने बिल्कुल आसान कर दिया है। ऐसे में आजकल हर बच्चा पैदा होते ही डायपर पहनने लगता है। लेकिन फायदेमंद चीजें कुछ नुकसान भी करती हैं। डायपर से होने पर बेसिक नुकसान के बारे में हर किसी को पता है, अब एक डॉक्टर का कहना है कि इससे बच्चों की किडनियां खराब हो रही है। अगर कोई मां बच्चे को डायपर पहना रही हैं, तो वह उसकी मां नहीं बल्कि दुश्मन है। चलिए बताते हैं क्या है सच।

वायरल वीडियो

एक वायरल वीडियो में डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को डायपर रेगुलर पहनाने से उनकी किडनी खराब हो जाती है। इसे देखकर कई पैरेंट्स डर गए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बच्चों के डॉक्टर इमरान पटेल ने खुलकर बात की।

क्या है सच्चाई

पीडियाट्रिशियन इमरान ने वीडियो शेयर कर बताया कि डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी नहीं खराब होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत और झूठ है। ऐसी वीडियो देखकर डरे नहीं। डायपर सिर्फ पेशाब को सोखने का काम करता है, किडनी डैमेज नहीं करता, वो तो शरीर के अंदर होती है। किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है, डायपर से उसका कोई लेना-देना नहीं है। डॉक्टर के अनुसाक, गीला डायपर बच्चों को न पहनाएं। इससे स्किन रैशेज, यूटीआई, इंफेक्शन का खतरा होता है।

क्या करें

डॉक्टर का कहना है कि हर 3-4 घंटे में डायपर बदलें और पॉटी के बाद फौरन हटाएं। डायपर बदलने के बाद वाइप्स या पानी से साफ करें और फिर सूखने के लिए छोड़ें। दिनभर में 2-3 घंटे बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें। ऐसा करने से स्किन सांस ले सकेगी और इंफेक्शन नहीं होगा। अगर आप सिंथेटिक डायपर नहीं पहनाना चाहते हैं, तो कपड़े वाले डायपर का यूज करें। ये रियूज हो जाते हैं।

