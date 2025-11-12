क्या मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर होता है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग ने बताया सच!

संक्षेप: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी पोस्ट वायरल होती रहती हैं, जहां दावा किया जाता है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से ही कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने इसी बारे में विस्तार से बताया है।

आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिन में आप कितने घंटे बिना मोबाइल फोन के गुजारते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग नोटिस करेंगे कि सोने और कुछ जरूरी काम करने के अलावा आपका ज्यादातर वक्त फोन के साथ ही गुजर रहा है। इसके इस्तेमाल को ले कर कई बातें कही जाती रही हैं, उनमें से एक है कि फोन का ज्यादा यूज करने से कैंसर होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी पोस्ट वायरल होती रहती हैं, जहां दावा किया जाता है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से ही कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई फोन की वजह से कैंसर होता है? जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने इसी बारे में विस्तार से बताया है, आइए जानते हैं।

क्या मोबाइल फोन से वाकई कैंसर होता है? डॉ तरंग कृष्णा कहते हैं कि मोबाइल फोन 'रेडियोफ्रीक्वेंसी रेडिएशन' एमिट करते हैं, जो इतनी स्ट्रांग नहीं होतीं कि डीएनए को डैमेज कर सकें। इनकी जगह आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रे, सीटी स्कैन और यूवी रेज में वो कैपेसिटी होती है कि ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं और कैंसर सेल्स बना सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो फोन से निकलने वाली रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होती ही नहीं हैं कि उनसे कैंसर होने का खतरा हो सके।

ओवरयूज हो सकता है खतरनाक डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक किसी स्टडी में ये साफ नहीं हुआ है कि फोन का इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय फोन पर बिताते हैं, तो अन्य कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे- सिरदर्द, थकान, आंखों में जलन, नींद की कमी और कुछ मामलों में मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है।