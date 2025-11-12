Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDoes using your phone too much cause cancer? Cancer specialist reveals the truth
क्या मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर होता है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग ने बताया सच!

क्या मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर होता है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग ने बताया सच!

संक्षेप: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी पोस्ट वायरल होती रहती हैं, जहां दावा किया जाता है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से ही कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने इसी बारे में विस्तार से बताया है।

Wed, 12 Nov 2025 03:22 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिन में आप कितने घंटे बिना मोबाइल फोन के गुजारते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग नोटिस करेंगे कि सोने और कुछ जरूरी काम करने के अलावा आपका ज्यादातर वक्त फोन के साथ ही गुजर रहा है। इसके इस्तेमाल को ले कर कई बातें कही जाती रही हैं, उनमें से एक है कि फोन का ज्यादा यूज करने से कैंसर होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी पोस्ट वायरल होती रहती हैं, जहां दावा किया जाता है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से ही कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई फोन की वजह से कैंसर होता है? जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने इसी बारे में विस्तार से बताया है, आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या मोबाइल फोन से वाकई कैंसर होता है?

डॉ तरंग कृष्णा कहते हैं कि मोबाइल फोन 'रेडियोफ्रीक्वेंसी रेडिएशन' एमिट करते हैं, जो इतनी स्ट्रांग नहीं होतीं कि डीएनए को डैमेज कर सकें। इनकी जगह आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रे, सीटी स्कैन और यूवी रेज में वो कैपेसिटी होती है कि ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं और कैंसर सेल्स बना सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो फोन से निकलने वाली रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होती ही नहीं हैं कि उनसे कैंसर होने का खतरा हो सके।

ओवरयूज हो सकता है खतरनाक

डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक किसी स्टडी में ये साफ नहीं हुआ है कि फोन का इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय फोन पर बिताते हैं, तो अन्य कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे- सिरदर्द, थकान, आंखों में जलन, नींद की कमी और कुछ मामलों में मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है।

लिमिट में करें फोन का इस्तेमाल

डॉक्टर तरंग कहते हैं कि भले ही फोन के इस्तेमाल से कैंसर का कोई लेना देना ना हो, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि ये लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डाल सकता है। इसलिए जितना हो सके इसका इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें। जब भी कॉल पर हों, तो ईयरफोन या स्पीकर मोड का इस्तेमाल करें, सोते समय फोन को बिस्तर और हो सके तो बेडरूम से ही दूर ही रखें, साथ ही अपना स्क्रीन टाइम भी कम रखें।

ये भी पढ़ें:कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह- 'चाय पीते हुए ये करते हैं तो हो सकते हैं किडनी स्टोन!'
ये भी पढ़ें:कैंसर सर्जन ने बताया सोने से कितने घंटे पहले कर लेना चाहिए डिनर
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Cancer Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।