Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुबह 4 बजे सोकर 12 बजे उठना! क्या किसी भी समय 8 घंटे के लिए सोना काफी है? एक्सपर्ट ने दिया जवाब

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

रोजाना लगभग 8 घंटे की नींद सोना जरूरी माना जाता है। बॉडी को आराम देने के साथ ही ये शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या किसी भी समय 8 घंटे के लिए सोना सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। 

सुबह 4 बजे सोकर 12 बजे उठना! क्या किसी भी समय 8 घंटे के लिए सोना काफी है? एक्सपर्ट ने दिया जवाब

जैसे शरीर और दिमाग के लिए खाना और पानी जरूरी है वैसे ही नींद भी जरूरी है।। जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और दिमाग दिनभर की जानकारियों को व्यवस्थित करता है। रात के समय कम से कम 7 से 9 घंटे सोने की सलाह दी जाती है, एकसपर्ट भी रोजाना लगभग 8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी भी समय 8 घंटे सोना पर्याप्त है? इस सवाल का जवाब स्लीप मेडिसिन फिजिशियन अबिनाश जोशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दिया है।

ये भी पढ़ें:क्या होगा जब एक हफ्ते तक सिर्फ 5 घंटे की होगी नींद, वेलनेस कोच से जानें

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके शरीर की एक आंतरिक घड़ी होती है जो (अधिकांश लोगों के लिए) रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सोने की उम्मीद करती है। इस समय सीमा के बाहर सोने से आपकी सर्कैडियन रिदम में असंतुलन आ जाता है। इस सर्केडियन रिदम से आपके हार्मोन, शरीर का तापमान और कोशिकाओं की मरम्मत, ये सभी उस समय के अनुसार चलते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लगातार देर से सोने से शरीर को कई नुकसान होते हैं, अगर आप किसी भी समय पर 8 घंटे की नींद को पूरा कर भी लेते हैं फिर भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि शरीर की रिदम को आपके घंटों से कोई लेना-देना नहीं है। उसे इस बात से मतलब है कि आप कब सोते हैं।

लगातार देर से सोने से होने वाले नुकसान

  • हार्ट हेल्थ और हाई ब्लडप्रेशर का खतरा बढ़ जाता है।
  • इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है, कभी-कभी प्रीडायबेटिक स्तर तक।
  • आपके 97% से ज्यादा सामान्य रूप से लयबद्ध जीन बाधित हो जाते हैं।
  • नींद के समय से डिप्रेशन और चिंता का खतरा बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें:मिंट वाटर से पेट रहेगा फिट, गर्मियों में इससे मिलेंगे हैरान कर देने वाले फायदे

स्लीप टाइमिंग ठीक करने का तरीका

1) जागने के 1-2 घंटे के अंदर सुबह की धूप लें। ऐसा कम से कम 30 मिनट से ज्यादा के लिए करें। स्लीप टाइमिंग ठीक करने का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली उपाय है।

2) अपने सोने के निर्धारित समय से 2-3 घंटे पहले लाइट धीमी कर लें। ध्यान रखें अपने वर्तमान में सोने के समय के मुताबिक ऐसा नहीं करवा है।

3) अपने वर्तमान सोने के समय से 1.5-6 घंटे पहले कम मात्रा में मेलाटोनिन लें, सोने के समय नहीं।

4) जागने का एक समय तय करें और उसको फॉलो करें। वीकेंड पर भी ऐसा करें।

टिप- अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी हो रही है, तो सोने से पहले कुछ देर किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना काफी मददगार साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:क्या रात में होने वाली एसिडिटी आपकी नींद कर रही है खराब? ट्राई करें ये नुस्खा
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Body Healthy Habits

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।