सुबह 4 बजे सोकर 12 बजे उठना! क्या किसी भी समय 8 घंटे के लिए सोना काफी है? एक्सपर्ट ने दिया जवाब

रोजाना लगभग 8 घंटे की नींद सोना जरूरी माना जाता है। बॉडी को आराम देने के साथ ही ये शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या किसी भी समय 8 घंटे के लिए सोना सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं।

जैसे शरीर और दिमाग के लिए खाना और पानी जरूरी है वैसे ही नींद भी जरूरी है।। जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और दिमाग दिनभर की जानकारियों को व्यवस्थित करता है। रात के समय कम से कम 7 से 9 घंटे सोने की सलाह दी जाती है, एकसपर्ट भी रोजाना लगभग 8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी भी समय 8 घंटे सोना पर्याप्त है? इस सवाल का जवाब स्लीप मेडिसिन फिजिशियन अबिनाश जोशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दिया है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके शरीर की एक आंतरिक घड़ी होती है जो (अधिकांश लोगों के लिए) रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सोने की उम्मीद करती है। इस समय सीमा के बाहर सोने से आपकी सर्कैडियन रिदम में असंतुलन आ जाता है। इस सर्केडियन रिदम से आपके हार्मोन, शरीर का तापमान और कोशिकाओं की मरम्मत, ये सभी उस समय के अनुसार चलते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लगातार देर से सोने से शरीर को कई नुकसान होते हैं, अगर आप किसी भी समय पर 8 घंटे की नींद को पूरा कर भी लेते हैं फिर भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि शरीर की रिदम को आपके घंटों से कोई लेना-देना नहीं है। उसे इस बात से मतलब है कि आप कब सोते हैं।

लगातार देर से सोने से होने वाले नुकसान हार्ट हेल्थ और हाई ब्लडप्रेशर का खतरा बढ़ जाता है।

इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है, कभी-कभी प्रीडायबेटिक स्तर तक।

आपके 97% से ज्यादा सामान्य रूप से लयबद्ध जीन बाधित हो जाते हैं।

नींद के समय से डिप्रेशन और चिंता का खतरा बढ़ जाता है।

स्लीप टाइमिंग ठीक करने का तरीका 1) जागने के 1-2 घंटे के अंदर सुबह की धूप लें। ऐसा कम से कम 30 मिनट से ज्यादा के लिए करें। स्लीप टाइमिंग ठीक करने का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली उपाय है।

2) अपने सोने के निर्धारित समय से 2-3 घंटे पहले लाइट धीमी कर लें। ध्यान रखें अपने वर्तमान में सोने के समय के मुताबिक ऐसा नहीं करवा है।

3) अपने वर्तमान सोने के समय से 1.5-6 घंटे पहले कम मात्रा में मेलाटोनिन लें, सोने के समय नहीं।

4) जागने का एक समय तय करें और उसको फॉलो करें। वीकेंड पर भी ऐसा करें।