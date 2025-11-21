क्या अच्छे सेक्स के लिए 'लंबाई' वाकई मायने रखती है? गाइनेकोलॉजिस्ट ने बताया सच

संक्षेप: Sexual Health: सेक्स को ले कर एक पॉपुलर मिथ है कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए पेनिस का साइज बड़ा होना काफी जरूरी है। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मिताली ने इसी बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

सेक्स हमारे समाज में एक टैबू टॉपिक है, जिसके बारे में खुलकर बात करना तो दूर इसका नाम लेना ही लोगों को शेमफुल लगता है। जबकि सच्चाई तो यही है कि ये सभी की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। खैर, सेक्स को ले कर समाज में तमाम तरह की धारणाएं, मिथक और कन्फ्यूजन फैले हुए हैं। इन्हीं में से एक पॉपुलर मिथ है कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए पेनिस का साइज बड़ा होना काफी जरूरी है। अगर पेनिस छोटा है, तो अपनी पार्टनर को प्लेजर फील कराना मुश्किल है। इस मिथ के कारण कई पुरुषों में हीन भावना, खुद के शरीर को ले कर इनसिक्योरिटी और दूसरों से तुलना करना जैसी चीजें कॉमन देखने को मिलती हैं। ऐसे में सच्चाई जानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई साइज मायने रखता है। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मिताली ने इसी बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

कितना होता है एवरेज पेनिस साइज? डॉ मिताली कहती हैं कि ये केवल एक मिथ है कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए पेनिस का साइज बड़ा होना चाहिए। कई पुरुष अपने पेनिस साइज को ले कर काफी इनसिक्योर रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये ज्यादा लंबा होना चाहिए। जबकि एक एवरेज पेनिस का साइज 2.5-4 इंच तक ही होता है। वहीं जब ये इरेक्ट होता है, तो थोड़ा सा साइज और बढ़ जाता है।

क्या 'साइज' वाकई मायने रखता है? गाइनेकोलॉजिस्ट कहती हैं कि फीमेल का प्राइमरी प्लेजर जोन वेजाइना के एंट्रेंस के आसपास होता है, जहां लगभग 8000 तक नर्व एंडिंग होती हैं। यहीं पर 'क्लिटोरिस' मौजूद होता है, जिसे स्टीमूलेट करने से ही फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज्म फील होता है। इसलिए पेनिस का साइज ज्यादा होने से भी सेक्सुअल प्लेजर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।