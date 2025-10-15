क्या शादी के बाद पीरियड्स का दर्द सच में कम हो जाता है? लड़कियां जरूर सुनें डॉक्टर की राय!

संक्षेप: आपने कई बार डॉक्टर से या घर की महिलाओं से सुना होगा कि शादी के बाद पीरियड्स का दर्द कम हो जाता है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों होता है, आइए विस्तार में जानते हैं।

पीरियड्स के दर्द भरे 3-5 दिन हर लड़की की जिंदगी में आते हैं। इस दौरान मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, पेट और जांघों में दर्द, कमर दर्द और ढेर सारी अनकंफर्टेबल चीजों से एक लड़की को गुजारना पड़ता है। इस सिलसिले में कई लड़कियां जब गाइनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि शादी के बाद ये दर्द हल्का हो जाएगा। उम्र दराज महिलाएं भी अक्सर यही कहती हैं कि शादी के बाद दर्द कम हो जाएगा। अब ये सुनने में अटपटा है लेकिन सवाल है कि ऐसा भला होता क्यों है। सबसे पहले तो होता है भी या नहीं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ प्रसन्ना बाला ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए दिए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं।

शादी के बाद कम हो जाता है पीरियड्स का दर्द? अगर आपने भी यही सुना है कि शादी के बाद पीरियड्स का दर्द हल्का हो जाता है, तो बता दें ये बात काफी हद तक सही है। डॉ प्रसन्ना कहती हैं कि कई महिलाओं में तो शादी के बाद दर्द बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइल्ड बर्थ या रेगुलर इंटरकोर्स की वजह से सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा थोड़ी फैलती है, जिस वजह से पीरियड क्रैंप्स थोड़े कम हो जाते हैं।

क्या हर महिला के साथ ऐसा होता है? अब सवाल है कि क्या शादी के बाद हर महिला के पीरियड्स का दर्द कम हो जाता है? डॉ प्रसन्ना कहती हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ ऐसा हो। कुछ महिलाओं को शादी के बाद भी पीरियड्स का दर्द पहले जैसा होता है या कभी-कभार थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसके पीछे लाइफस्टाइल, हार्मोनल इश्यूज और मानसिक तनाव जैसे कई फैक्टर काम करते हैं।