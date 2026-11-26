क्या वाकई आंतों में चिपककर सड़ती रहती है मैदा? डायटिशियन से जानें सच्चाई!
मैदा खाना सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। आपने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि ये आंतों में चिपक जाती है और कई दिनों तक वहीं रहती है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है या सिर्फ मिथक है? आइए जानते हैं डायटिशियन की इसपर क्या राय है।
समोसा, भटूरे, मोमोज, पिज्जा और बर्गर जैसे ज्यादातर स्ट्रीट फूड्स में मैदा का इस्तेमाल होता है। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि लगभग सारी टेस्टी चीजें मैदा से ही बनती हैं। खैर, ये बात तो आपको भी पता होगी कि मैदा खाना सेहत के लिए खराब होता है। दरअसल मैदा में फाइबर ना के बराबर होता है, इसलिए पेट के लिए इसे सही नहीं माना जाता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मैदा आंतों में जा कर चिपक जाती है और कई दिनों तक वहीं पर जमी रहती है। इसी डर की वजह से कई लोग मैदा पूरी तरह खाना अवॉइड करते हैं। यहां तक कि घर पर मैदा से बनी चीजें खाने से भी डरते हैं। लेकिन क्या वाकई मैदा इतनी खतरनाक है? क्या सच में मैदा आंतों में चिपकती है और कई दिनों तक बाहर नहीं निकलती? आइए जानते हैं इसपर एक्सपर्ट की क्या राय है।
क्या वाकई मैदा आंतों में चिपकती है?
मैदा सच में आंतों में चिपकती है या नहीं, इस बारे में जानी-मानी डायटिशियन ऋती ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए विस्तार में बताया है। डायटिशियन कहती हैं कि मैदा से जुड़ी ये धारणा पूरी तरह से गलत है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारी आंतों में चिपका हुआ रह जाता हो। यदि ऐसा होता तो बचपन से ना जाने कितनी चीजें हमारी आंतों में जमा हो गई होतीं। यह सिर्फ एक डर फैलाने वाली आम धारणा है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
फिर मैदा को नुकसानदायक क्यों माना जाता है?
डायटिशियन कहती हैं कि मैदा एक रिफाइंड फ्लोर है। यानी इसे बनाने की प्रक्रिया के दौरान फाइबर को लगभग पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। इसलिए इसमें गेहूं के आटे के मुकाबले फाइबर और जरूरी पोषक तत्व काफी कम मात्रा में रह जाते हैं। यही वजह है कि रोज-रोज मैदा खाने की सलाह नहीं दी जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैदा से डरना शुरू कर दिया जाए। कभी-कभार इसे अपनी डाइट में शामिल करने से कोई नुकसान नहीं है।
मैदा से बनी चीजें खाते समय ये बातें रखें ध्यान
डायटिशियन कहती हैं कि कभी-कभार आप मैदा से बनी डिशेज एंजॉय कर सकते हैं। चूंकि इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए ध्यान रखें कि इसके साथ प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स जरूर शामिल करें। ओवरऑल कहें तो आपके दिनभर की पूरी मील बैलेंस्ड होनी चाहिए।
मैदा से डर नहीं समझदारी जरूरी है
डायटिशियन कहती हैं कि मैदा से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस इसे खाने के तरीके में बदलाव ले कर आएं। कोशिश करें कि मैदा बनी चीजें बार बार ना खाएं, कभी-कभी खा रहे हैं तो दिनभर की मील को बैलेंस करें। हमेशा ध्यान रखें कि कोई एक चीज आपकी डाइट को पूरी तरह से अनहेल्दी नहीं बनाती है। इसलिए डर नहीं, समझदारी से मील प्लान करना ज्यादा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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