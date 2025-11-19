पेट में गैस-एसिडिटी बनने पर आप भी लिम्का पीते हैं? डॉक्टर ने बताया सही है या गलत!

संक्षेप: कई लोग ये मानते हैं कि अगर गैस और एसिडिटी में ठंडी-ठंडी लिम्का पी लें, तो आराम हो जाता है। अब सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ रवि गुप्ता ने इसी कंफ्यूजन को दूर किया है।

कभी कुछ बाहर का खा लिया या खाना थोड़ा हैवी हो गया, तो पेट में गैस और एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। ऐसे में आपने कुछ लोगों को लिम्का पीते हुए जरूर देखा होगा। कई लोग ये मानते हैं कि अगर गैस और एसिडिटी में ठंडी-ठंडी लिम्का पी लें, तो आराम हो जाता है। यहां तक कि ये खाने को पचाने में भी मदद करती है और पेट भरा-भरा सा भी महसूस नहीं होता। अब सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या सचमें लिम्का या कोई भी कोल्ड ड्रिंक एसिडिटी, गैस और ब्लॉटिंग से राहत दिलाती है? जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ रवि गुप्ता ने एक पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। आइए जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है।

क्या लिम्का पीने से वाकई पेट हल्का होता है? डॉ रवि गुप्ता कहते हैं कि ये बात हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि लिम्का या कोई भी कोल्ड ड्रिंक डाइजेशन में मदद करती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसकी उलट है। जब भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स पेट में जाती हैं, तो पेट की ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्लो हो जाते हैं। यानी खाना तोड़ने में पेट को ज्यादा समय लगता है। इस वजह से कुछ देर बाद और ज्यादा एसिडिटी, गैस और ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है।

फिर हल्की राहत क्यों मिलती है? कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुछ लोगों को हल्की सी राहत महसूस होती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सिर्फ गैस होती है, जो पेट में जा कर फैलती है। इससे डकार आती है, जिसके बाद हल्की राहत महसूस होती है। लेकिन असल में ये आपकी गैस या एसिडिटी को कम नहीं करती है, ये बस आपको कुछ देर के लिए महसूस होता है।

गट हेल्थ को खराब कर देती है कोल्ड ड्रिंक डॉ रवि कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में भर-भर के शुगर होती है। एक कैन की बात करें तो उसमें 6 से 10 चम्मच चीनी आराम से होती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है, जिस वजह से गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं और एसिडिटी रिफ्लक्स परमानेंटली बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो कोल्ड ड्रिंक आपकी एसिडिटी, गैस और ओवरऑल गट इश्यूज को ठीक करने के अलावा और ज्यादा बढ़ा देती है।