माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से वाकई कैंसर होता है? न्यूट्रीशनिस्ट बता रहीं सच्चाई!

आज माइक्रोवेव का इस्तेमाल लगभग हर घर में होने लगा है। खाना झटपट गर्म करना हो, केक या कुकीज बेक करनी हों या कोई डिश बनानी हो, माइक्रोवेव में कई काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कई लोग माइक्रोवेव के इस्तेमाल से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कैंसर होता है। लोगों के बीच ये मिथ बहुत ही कॉमन है कि माइक्रोवेव से निकलने वाली रेडिएशन, खाने के स्ट्रक्चर को कैंसर पैदा करने वाला बना देती हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से, उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट (न्यूट्रीकॉप) का इसपर क्या कहना है।

माइक्रोवेव में गर्म किया खाना खाने से कैंसर होता है? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये एक मिथ है कि माइक्रोवेव में बना खाना खाने से कैंसर होता है। दरअसल माइक्रोवेव चीजों को गर्म करने के लिए नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, जो एक्स रे और यूवी रेज की तरह DNA में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है। ये खाने के स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाती, ऐसे में ये कहना ही इससे कैंसर हो सकता है, कोरी अफवाह है।

खाने के पोषक तत्व कम होते हैं? कई लोग इस वजह से भी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि इससे खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये भी एक अफवाह ही है। बल्कि कई रिसर्च की मानें तो खाने को दोबारा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ खाने के अंदर का पानी गर्म करता है। इससे खाने के पोषक तत्व बने रहते हैं।