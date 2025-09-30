माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से वाकई कैंसर होता है? न्यूट्रीशनिस्ट बता रहीं सच्चाई! Does Heating Food in a Microwave Cause Cancer? Nutritionist Reveals the Truth, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDoes Heating Food in a Microwave Cause Cancer? Nutritionist Reveals the Truth

माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से वाकई कैंसर होता है? न्यूट्रीशनिस्ट बता रहीं सच्चाई!

लोगों के बीच ये मिथ बहुत ही कॉमन है कि माइक्रोवेव से निकलने वाली रेडिएशन, खाने के स्ट्रक्चर को कैंसर पैदा करने वाला बना देती हैं। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से वाकई कैंसर होता है? न्यूट्रीशनिस्ट बता रहीं सच्चाई!

आज माइक्रोवेव का इस्तेमाल लगभग हर घर में होने लगा है। खाना झटपट गर्म करना हो, केक या कुकीज बेक करनी हों या कोई डिश बनानी हो, माइक्रोवेव में कई काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कई लोग माइक्रोवेव के इस्तेमाल से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कैंसर होता है। लोगों के बीच ये मिथ बहुत ही कॉमन है कि माइक्रोवेव से निकलने वाली रेडिएशन, खाने के स्ट्रक्चर को कैंसर पैदा करने वाला बना देती हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से, उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट (न्यूट्रीकॉप) का इसपर क्या कहना है।

माइक्रोवेव में गर्म किया खाना खाने से कैंसर होता है?

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये एक मिथ है कि माइक्रोवेव में बना खाना खाने से कैंसर होता है। दरअसल माइक्रोवेव चीजों को गर्म करने के लिए नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, जो एक्स रे और यूवी रेज की तरह DNA में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है। ये खाने के स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाती, ऐसे में ये कहना ही इससे कैंसर हो सकता है, कोरी अफवाह है।

खाने के पोषक तत्व कम होते हैं?

कई लोग इस वजह से भी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि इससे खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये भी एक अफवाह ही है। बल्कि कई रिसर्च की मानें तो खाने को दोबारा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ खाने के अंदर का पानी गर्म करता है। इससे खाने के पोषक तत्व बने रहते हैं।

ये है असली खतरा

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि माइक्रोवेव से असल में खतरा तब होता है, जब आप प्लास्टिक के कंटेनर इस्तेमाल करते हैं। ये गर्म होने पर बीपीए, थैलेट्स और कई तरह के टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इतना ही नहीं ये कई और हेल्थ इश्यूज भी पैदा कर सकते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि बाजार में मिलने वाले माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक के कंटेनर भी समय के साथ टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं। इसलिए हमेशा कांच के बर्तन इस्तेमाल करें, ये ज्यादा सेफ होते हैं।

Health Tips Cancer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।