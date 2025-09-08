क्या सोया खाने से मर्दों में फीमेल हार्मोन बढ़ता है? फिटनेस कोच से जानें सच्चाई

कई लोग मानते हैं कि ज्यादा सोया खाने से 'मेन बूब्स' की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सोया मर्दों में फीमेल हार्मोन को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आइए जानते हैं।

सस्ते और अच्छे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स की बात होती है, तो कुछ गिने-चुने नाम ही जुबान पर आते हैं। इनमें से एक सोया भी है। सोया चंक्स खाने में भी टेस्टी लगते हैं और प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी हैं। हालांकि इसे ले कर भी लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा सोया खाने से 'मेन बूब्स' की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सोया मर्दों में फीमेल हार्मोन को भी बढ़ाता है, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? आखिर इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? फिटनेस कोच विनय जयसिंघानी ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इन्हीं कंफ्यूजन को दूर किया है।

क्या सोया से बढ़ते हैं फीमेल हार्मोन? कई लोग कहते हैं कि मर्दों को ज्यादा सोया नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे उनमें फीमेल हार्मोन बढ़ता है। यहां तक कि सोया खाने से मेल बूब्स की समस्या भी हो सकती है। फिटनेस कोच विनय कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल किसी भी स्टडी में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि सोया किसी भी तरह का हार्मोनल बदलाव शरीर में कर सकती है। ऐसे में आप बेझिझक सोया खा सकते हैं।