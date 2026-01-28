कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या आप भी रोज चबाते हैं लहसुन? डॉक्टर ने दी ये चेतावनी

संक्षेप: Can Morning Garlic Really Cut Cholesterol ? आजकल कई लोग यह मानते हैं कि सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल स्वस्थ बना रहता है। यह एक पुराना घरेलू उपाय है, लेकिन क्या वैज्ञानिक रूप से यह सच है?

भारतीय रसोई में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिनका सही इस्तेमाल सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। लहसुन भी ऐसी ही फायदेमंद चीजों में शामिल है। लहसुन को भारतीय रसोई में आमतौर पर भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जबकि आयुर्वेद के अनुसार रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन की कली गुनगुने पानी के साथ खाने से दिल की सेहत को फायदा मिलता है। बता दें, लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन (Allicin) नामक सल्फर-युक्त यौगिक हृदय स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने, खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और धमनियों में प्लाक जमने से रोककर रक्त प्रवाह को सुधारता है। इसके एंटी-थ्रोम्बोटिक गुणों के कारण यह खून के थक्के जमने से बचाकर हृदय को स्वस्थ रखता है। लेकिन शारदकेयर हेल्थसिटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह का कहना है कि आजकल कई लोग यह मानते हैं कि सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल स्वस्थ बना रहता है। यह एक पुराना घरेलू उपाय है, लेकिन क्या वैज्ञानिक रूप से यह सच है? मेरे अनुभव और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि इसका जवाब 'हां' और 'नहीं' दोनों हो सकता है-यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे, कब और किसके लिए उपयोग किया जा रहा है।

क्या होता है कोलेस्ट्रॉल ? हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह कहते हैं कि लहसुन का दिल की सेहत पर प्रभाव जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह सेल की दीवार बनाने, विटामिन D उत्पादन और हार्मोन संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब 'खराब' LDL कोलेस्ट्रॉल शरीर में अधिक हो जाता है, तो यह धमनियों में जमा होकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। यही वह जगह है जहां जीवनशैली और आहार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।

लहसुन का सेवन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम कर सकता है? कई शोध बताते हैं कि लहसुन में मौजूद एलिसिन जैसे रसायन रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को हल्का-फुल्का कम कर सकते हैं। कुछ छोटे अध्ययन दिखाते हैं कि नियमित, नियंत्रित मात्रा में लहसुन का सेवन HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ा सकता है और LDL को थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन यह प्रभाव बहुत बड़ा या निश्चित नहीं है जैसा कि हम स्टैटिन जैसी दवाओं के साथ पाते हैं।

लहसुन का सेवन करने के नुकसान लेकिन आप अगर पहले से ही लहसुन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो सेहत पर इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश दुष्प्रभाव जैसे मुंह से लहसुन की गंध आना शरीर से लहसुन की गंध आना, पेट फूलना या गैस बनना, सीने में जलन और दस्त आमतौर पर हल्के होते हैं और अधिक मात्रा लेने पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा लहसुन में हल्के एंटीकोएगुलेंट या रक्त को पतला करने वाले गुण भी होते हैं, जो रक्तस्राव संबंधी विकारों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, लहसुन का सेवन साइक्लोस्पोरिन (Cyclosporine) जैसी प्रतिरक्षादमनकारी (immunosuppressant) दवाओं के साथ करने से उनके चयापचय (metabolism) में बदलाव आ सकता है, जिससे अंगों के प्रत्यारोपण और ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में इन दवाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

लहसुन के सेवन की सुरक्षित मात्रा क्या है? हालांकि लहसुन के किसी भी रूप में उचित उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं, फिर भी इससे कुछ स्वास्थ्य जोखिम जुड़े हुए हैं। कई अध्ययनों में रोजाना एक से दो कलियां कच्चे लहसुन के सेवन की सलाह दी जाती है। आप लहसुन को भोजन के साथ या बिना भोजन के ले सकते हैं।

डॉक्टर ने दी चेतावनी दिल की बीमारी रोकने के लिए सिर्फ लहसुन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हमारी आंखें भी दिल की स्वास्थ्य की गहरी जानकारी देती हैं। आंखों की नाड़ियों की जांच से हम उच्च रक्तचाप, धमनियों की कठोरता और अन्य कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं के बारे में पहले ही पता कर सकते हैं, जिससे समय रहते उपचार संभव हो पाता है।

सलाह- अगर आप सुबह लहसुन खाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुरक्षित आहार हो सकता है, बशर्ते आप इसे संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, धूम्रपान से परहेज, तनाव नियंत्रण और चिकित्सीय सलाह के साथ करें। खासकर तब अगर शरीर में पहले से ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं या आप पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।