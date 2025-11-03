फोर्टिज के डॉक्टर ने बताया, क्या अंडा खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है? जानें 1 दिन में कितने eggs खाना सेफ है!

संक्षेप: कई लोगों मानते हैं कि एग यॉक खाने से हार्ट संबंधी बीमारियों और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। फोर्टिज अस्पताल में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम ने इसी बारे में खुलकर बताया है, आइए जानते हैं।

'संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे' क्योंकि अंडे हमारी सेहत के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। ये प्रोटीन, ओमेगा थ्री फैटी एसिड, कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स का एक अच्छा और सस्ता सोर्स हैं। हालांकि अंडे को ले कर एक धारणा लोगों में बनी हुई है। खासतौर से इसके पीले भाग यानी जर्दी को ले कर। कई लोगों मानते हैं कि एग यॉक खाने से हार्ट संबंधी बीमारियों और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी वजह से लोग अंडे खाने से थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन क्या इस बात में कुछ सच्चाई है भी या नहीं। फोर्टिज अस्पताल में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य ने इसी बारे में खुलकर बताया है, आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या हार्ट अटैक का शॉर्टकट है एग यॉक? डॉ शुभम कहते हैं कि कई लोगों को लगता है कि अंडे का पीला भाग हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। एक अंडे की बात करें, तो उसमें लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें से 40 प्रतिशत तक प्रोटीन एग यॉक यानी अंडे के पीले भाग से ही आता है। इसके अलावा भी अंडे के पीले भाग में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो ब्रेन, लीवर, मसल्स, बोन और ओवरऑल बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होते हैं।

अंडे के पीले भाग में होते हैं ये पोषक तत्व डॉक्टर बताते हैं कि अंडे के पीले भाग यानी एग यॉक में 'कॉलिन' नामक तत्व मौजूद होता है, जो ब्रेन और लिवर के लिए जरूरी है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो आंखों को स्क्रीन टाइम से होने वाले स्ट्रेन से बचाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एग यॉक में विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जो आसानी से दूध में भी नहीं मिलता। कई रिसर्च ये भी दिखाती हैं कि एग यॉक मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एग वाइट से ज्यादा ट्रिगर करता है।

एग यॉक या एग वाइट, क्या है ज्यादा फायदेमंद? डॉ शुभम कहते हैं कि एग वाइट यानी अंडे की सफेदी, लीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसमें कम कैलोरी होती हैं, जीरो फैट होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। लेकिन इसमें माइक्रोन्यूट्रीएंट्स लगभग ना के बराबर होते हैं। ऐसे में सोचकर देखिए कि क्या आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए या फिर एक कंप्लीट सुपरफूड चाहिए।