क्या खड़े होकर पानी पीने से वाकई घुटनों को नुकसान होता है? एक्सपर्ट से जानें हकीकत और नुकसान

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर ना सिर्फ हाइड्रेट रहता है बल्कि शरीर के बाकी अंग भी ठीक तरीके से काम करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में लोग अपनी जरूरत और आदत के अनुसार पानी की सेवन करते हैं। कुछ लोग बैठकर तसल्ली से घूंट-घूंटकर करके पानी पीते हैं तो कुछ जल्दबाजी में प्यास बुझाने के लिए सीधा फ्रिज से बोतल निकालकर खड़े-खड़े ही पानी पीना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपने भी कई बार ऐसा किया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको कभी आपके घर के बड़े-बुर्जुगों ने खड़े होकर पानी पीने के लिए टोका है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब हैं में ही देते हैं। ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों को नुकसान होता है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो एक्सपर्ट से आइए जानते हैं इस बात के पीछे की असल सच्चाई और खड़े होकर पानी पीने के क्या होते हैं नुकसान।

डायटीशियन जुही अरोड़ा की सलाह डायटीशियन जुही अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इस सवाल का जवाब दिया है। जुही का कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों को नुकसान पहुंचने या अन्य जोड़ों पर असर पड़ने की बात एक मिथक है। दरअसल खड़े होकर पानी पीने से यह सीधा भोजन नली से होता हुआ पेट में चला जाता है, इसका खड़े या बैठे होने से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, कुछ लोगों को तेजी से अवशोषण के कारण अपच या असुविधा हो सकती है, लेकिन यह घुटनों से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। जुही एक आम व्यक्ति को 2 से 3 लीट पानी रोजाना पीने की सलाह देती हैं।

डॉ. विपुल रुस्तगी ने बताएं खड़े होकर पानी पीने के नुकसान हालांकि हेल्थशॉट्स को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपोलो स्पेक्ट्रा, दिल्ली के जनरल फिजिशियन डॉ. विपुल रुस्तगी का कहना था कि खड़े होकर पानी पीना हानिकारक होता है। आयुर्वेद के अनुसार, इससे पानी शरीर में सही तरीके से अवशोषित नहीं होता, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसका घुटनों पर सीधा असर डालने का कोई प्रमाण नहीं है। डॉ. विपुल रुस्तगी ने खड़े होकर पानी पीने के ये 5 नुकसान बताएं हैं।

खड़े होकर पानी पीने के नुकसान पाचन पर असर- खड़े होकर पानी पीते समय पानी तेजी से भोजन नली से होता हुआ पेट में चला जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, जो अपच या गैस की समस्या का कारण बन सकती है।

गठिया का कारण- जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, तो नसों में तनाव आ जाता है जिससे तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है। जिसकी वजह से समय के साथ जोड़ों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जो भविष्य में गठिया का कारण बन सकता है।

अवशोषण की कमी- डॉ. विपुल रुस्तगी ने कहा कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, तो आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन लीवर और पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं।

किडनी पर असर- किडनी तब बेहतर तरीके से काम करती है जब हम बैठे होते हैं। खड़े होकर पानी पीने से यह सीधा बिना फिल्टर हुए पेट के निचले हिस्से में पहुंचता है। इससे पानी में मौजूद अशुद्धियां मूत्राशय में जमा हो जाती हैं, जो किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं और यूरीनरी ट्रैक्ट संक्रमण की संभावना बढ़ाती हैं।

नसों में तनाव और तरल पदार्थ का असंतुलन- इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ने के साथ नसों में तनाव भी आ जाता है।