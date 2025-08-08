क्या फ्रिज का ठंडा पानी पीने से 'कैंसर' होता है? डॉक्टर से जानें कब होता है खतरा Does drinking Fridge water and frozen food cause cancer doctor explained, हेल्थ टिप्स - Hindustan
क्या फ्रिज का ठंडा पानी पीने से 'कैंसर' होता है? डॉक्टर से जानें कब होता है खतरा

फ्रिज को ले कर लोगों के बीच ऐसी कई बातें पॉपुलर हैं, जो डर का कारण पैदा करती हैं। अब आखिर इन बातों में कुछ सच्चाई है भी या ये सब मिथ हैं? डॉक्टर जयेश शर्मा ने इस टॉपिक पर खुलकर बात की है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 06:02 AM
क्या फ्रिज का ठंडा पानी पीने से 'कैंसर' होता है? डॉक्टर से जानें कब होता है खतरा

फ्रिज का इस्तेमाल आजकल हर घर में लगभग नॉर्मल हो गया है। लेकिन फ्रिज को ले कर लोगों के बीच ऐसी कई बातें पॉपुलर हैं, जो बेवजह एक डर का कारण पैदा करती हैं। कोई कहता है कि फ्रिज का पानी पीने से कैंसर होता है, तो कहीं बात आती है कि फ्रोजन फूड भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया आने की वजह से तो लोगों में ये बातें और भी तेजी से वायरल होती हैं, जिस वजह से कई लोग फ्रिज का पानी पीने से भी डरते हैं। अब आखिर इन बातों में कुछ सच्चाई है भी या ये सब कोरा मिथ हैं? डॉक्टर जयेश शर्मा ने एक पोस्ट में इस टॉपिक पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि खतरा कब हो सकता है और क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं।

क्या फ्रिज में रखा पानी पीने से कैंसर होता है?

फ्रिज के पानी को ले कर अक्सर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल होती रहती हैं। कुछ दावों की मानें तो फ्रिज का ठंडा पानी कैंसर तक का कारण बन सकता है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि फ्रिज में अगर प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा जाता है, तो उससे डाइऑक्सिन नामक कंपाउंड रिलीज होता है, जो सीधा कैंसर से जुड़ा हुआ है। डॉ जयेश कहते हैं कि डाइऑक्सिन का लिंक कैंसर से है लेकिन वो तभी रिलीज होता है, जब टेंपरेचर 300° सेंटीग्रेड तक होता है। टेंपरेचर जितना कम होता है, डाइऑक्सिन उतना कम रिलीज होता है। डॉ कहते हैं कि अगर आप फिर भी सेफ रहना चाहते हैं, तो प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल ना करें।

फ्रिज में आलू रखने से होता है नुकसान?

लोगों के बीच फ्रिज को ले कर एक और बात काफी पॉपुलर है कि इसमें आलू और कुछ अन्य सब्जियां रखना नुकसानदायक होता है। कहा जाता है कि आलू को फ्रिज में रखने से 'एक्रेलेमाइड' बनता है, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। डॉक्टर जयेश कहते हैं कि इस बात में पूरा सच नहीं है। दरअसल एक्रेलेमाइड बनता तो है लेकिन तब, जब फ्रिज का तापमान 120° सेंटीग्रेड से कम होता है। अगर आपके फ्रिज का टेंपरेचर इससे कम है, तो उसे तुरंत रिपेयर जरूर कराएं।

फ्रोजन फूड को गर्म कर के खाने से कैंसर होता है?

फ्रिज को ले कर एक तीसरी बात और पॉपुलर है कि फ्रिज में रखे फ्रोजन फूड को गर्म कर के खाने से कैंसर होता है। डॉ जयेश कहते हैं कि फ्रोजन फूड का कैंसर और बाकी बीमारियों से लिंक तो है, लेकिन वो फ्रोजन वाले पार्ट की वजह से नहीं है। दरअसल फ्रोजन फूड में भर-भर के चीनी, नमक और स्टार्च होता है। अगर लंबे समय तक आप ऐसी डाइट लेते हैं, तो यकीनन कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ हीट सेंसेटिव विटामिन जैसे विटामिन सी और बी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी फ्रोजन फूड खाएं, उसके ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ लें और साथ में दही खाएं।

