क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से कैंसर होता है? न्यूट्रीशनिस्ट से जानें पूरा सच
एल्यूमिनियम के बर्तन हर घर में होते हैं। लेकिन इनके इस्तेमाल को ले कर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से कैंसर तक हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए न्यूट्रीशनिस्ट से जानते हैं।
रसोई में खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल होना काफी कॉमन है। ज्यादातर घरों में रोज की सब्जी एल्यूमिनियम की कड़ाही में ही बनती है। हालांकि इनके इस्तेमाल को ले कर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इनसे कैंसर तक हो सकता है। ऐसे दावे सुनकर लोगों के मन में डर बैठना लाजमी है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना कैंसर का कारण बन सकता है? एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लाइफस्टाइल न्यूट्रीशनिस्ट रूबी बालचंदानी ने इसी सवाल का जवाब दिया है। आखिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए कितना सही है, कितना नहीं, आइए जानते हैं।
बर्तनों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों होता है?
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों के इस्तेमाल से कैंसर तक हो सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल के इस्तेमाल को ले कर भी अक्सर ऐसा ही सुनने को मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बर्तनों में होता ही क्यों है।
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि इसके 3 मुख्य कारण हैं-
- पहला, एल्यूमिनियम नेचर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कॉमन मेटल्स में से एक हैं। यही वजह है कि ये काफी सस्ता होता है और इसका इस्तेमाल भी काफी किया जाता है।
- दूसरा, एल्यूमिनियम हेवी मेटल नहीं है। ये मर्करी और लीड की तरह टॉक्सिक नहीं होता। इसलिए खाने-पीने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- तीसरा, एल्यूमिनियम खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए एल्यूमिनियम को फॉइल और बर्तनों के रूप में बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या एल्यूमिनियम के बर्तनों से कैंसर हो सकता है?
आमतौर पर कहा जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से या फॉइल के इस्तेमाल से, एल्यूमिनियम की थोड़ी मात्रा खाने में घुल सकती है। लंबे टाइम तक ये शरीर में इक्कठा हो सकता है, जिससे कैंसर तक का रिस्क हो सकता है।
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कुकिंग के दौरान थोड़ी बहुत मात्रा में एल्यूमिनियम खाने में आ सकता है। लेकिन इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ज्यादातर लोगों में, जिनकी किडनी हेल्दी तरीके से काम कर रही हैं, किडनी इसे बाहर निकाल देती है।
कैंसर से नहीं है कोई कनेक्शन
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्सपोजर सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जो एल्यूमिनियम के इस्तेमाल और कैंसर होने के बीच कोई सीधा संबंध साबित करता हो। यानी सिर्फ एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से कैंसर हो जाए, ये मानना सही नहीं है।
एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से जुड़ी जरूरी सावधानी
- न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि जिन लोगों की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों और फॉइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए।
- जब भी एल्यूमीनियम के बर्तन में कोई खट्टा या एसिडिक फूड बनाएं, उसे कुक करने के तुरंत बाद स्टील या कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर दें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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