क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में बना खाना खाने से ‘कैंसर’ होता है? डॉक्टर की सलाह जरूर सुनें

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन या फॉयल का इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और हेल्थ एक्सपर्ट्स की इसपर क्या राय है,आइए जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:11 PM
एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं में से एक है। खासतौर से रसोईघर में बर्तन और फॉयल के रूप में एल्युमिनियम यूज किया जाता है। हालांकि एल्युमिनियम के बारे में लोगों की राय थोड़ी नेगेटिव है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन या फॉयल का इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि एल्यूमिनियम का बर्तन या फॉयल इस्तेमाल करने से कैंसर तक हो सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और हेल्थ एक्सपर्ट्स की इसपर क्या राय है, पहले वो जानना ज्यादा जरूरी है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ जयेश शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है।

खानपान में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ही क्यों होता है?

खाने को रैप करने से ले कर खाना बनाने तक के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। डॉ जयेश कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मेटल्स में से एक है। इसके अलावा ये काफी लाइट वेट होता है और ये ज्यादा चीजों से रिएक्ट भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं यही तीनों मुख्य कारण हैं जिस वजह से खानपान की चीजों में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है।

क्या एल्यूमिनियम से कैंसर होता है?

कई लोगों का मानना है कि एल्यूमिनियम फॉयल या बर्तन में रखा खाना खाने से कैंसर तक हो सकता है। डॉ जयेश कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एल्यूमियम खाने से बहुत ही कम रिएक्ट होता है। बाकी थोड़ा बहुत एल्यूमियम खाने में एब्जॉर्ब होता भी है, तो उसे किडनी आराम से बाहर निकाल देती है। चूंकि ये हेवी मेटल नहीं है, इसलिए शरीर में जमा भी नहीं होता है।

हो सकती है एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी

डॉक्टर कहते हैं कि एल्युमिनियम किसी भी तरह के कैंसर कारकों में नहीं आता है, यानी इससे कैंसर होने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि कुछ केस में एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी की शिकायत हो सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत एल्युमिनियम आपके शरीर में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक समस्या व्यक्ति अगर दिन में 60 से 80 mg एल्यूमिनियम खा लेता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।

इन 3 बातों का ध्यान रखें

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम की मात्रा कम करना चाहते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हुए ये तीन बातें जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले तो ज्यादा तेज हीट पर एल्युमिनियम के बर्तन में कभी भी कुकिंग ना करें। इसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन में ज्यादा खट्टी और एसिडिक चीजें ना पकाएं और इन्हें लंबे समय के लिए स्टोर तो भूलकर भी ना करें। बाकी हेल्दी खाने और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें क्योंकि हेल्दी रहने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है।

