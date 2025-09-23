क्या वाकई दोपहर की एक झपकी बढ़ा देती है शुगर लेवल ? जानें डायबिटीज रोगियों के लिए कितने घंटे सोना सही Does an afternoon nap really raise your blood sugar levels know how many hours of sleep is right for diabetics patients, हेल्थ टिप्स - Hindustan
रोजाना 15 मिनट की नैपिंग ना सिर्फ शरीर को आराम देती है बल्कि स्ट्रेस को भी कम करके बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं। लेकिन आप अगर ब्लड शुगर रोगी हैं तो आपके लिए दिन में झपकी लेने के फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:29 PM
दोपहर में झपकी लेने के फायदे तो आपने कई बार सुने होंगे। हो सकता है खुद को रिफ्रेश करने के लिए ये आपके रूटीन में भी शामिल हो, लेकिन आप अगर एक डायबिटीज रोगी हैं तो आपकी यह आदत आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। दरअसल, दोपहर को ली गई झपकी को अंग्रेजी भाषा में नैपिंग कहते हैं। रोजाना 15 मिनट की नैपिंग ना सिर्फ शरीर को आराम देती है बल्कि स्ट्रेस को भी कम करके बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करती हैं। लेकिन आप अगर ब्लड शुगर रोगी हैं तो आपके लिए दिन में झपकी लेने के फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

क्या दोपहर की नींद शुगर बढ़ा सकती है?

सिर्फ झपकी लेने से ब्लड शुगर लेवल सीधे तौर पर नहीं बढ़ता है। लेकिन लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ लापरवाही की वजह से कई बार डायबिटीज रोगियों की शुगर स्पाइक हो सकती है। NIH की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर की नींद से शुगर बढ़ने का जोखिम विशेष रूप से उन व्यक्तियों में और भी बढ़ जाता है जो बार-बार झपकी लेते हैं और रात में कम नींद लेते हैं। इससे बीपी बढ़ सकता है, मोटापे की समस्या हो सकती है और डायबिटीज असंतुलित हो सकता है।

नींद और डायबिटीज का संबंध

अगर आपकी नींद अनियमित है या आप बहुत लंबे समय तक झपकी लेते हैं, तो यह हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके इंसुलिन संवेदनशीलता को कम कर सकता है। ऐसे में पर्याप्त और अच्छी नींद लेने से डायबिटीज को कंट्रोल करके रखा जा सकता है।

खाने के बाद ली गई झपकी

अगर आप खाने के तुरंत बाद झपकी लेते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट या शर्करा युक्त भोजन के बाद, तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। यह झपकी की वजह से नहीं, बल्कि भोजन के कारण होता है। ऐसे में, खाने के बाद हल्की सैर करना बेहतर हो सकता है।

नींद की कमी और झपकी

अगर आप रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते और दिन में झपकी लेते हैं, तो यह आपके शरीर के तनाव हार्मोन (जैसे कोर्टिसोल) को प्रभावित कर सकता है, जो रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है।

शुगर पेशेंट को कितने घंटे सोना चाहिए?

शुगर पेशेंट को दिन में लगभग 7 से 8 घंटे की पूरी और नियमित नींद लेने की सलाह दी जाती है।

मधुमेह रोगियों को सलाह

डायबिटीज के रोगियों में, अनियमित नींद या लंबी झपकी इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकती है। इसलिए, नियमित नींद का पैटर्न बनाए रखना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जीवनशैली का पालन करना जरूरी है। मधुमेह से पीड़ित लोग 20 से 30 मिनट की नियमित समय पर झपकी ले सकते हैं।

