एसी की ठंडक बन रही है हड्डियों की जकड़न की वजह? ऐसे पाएं छुटकारा

गर्मियों के मौसम में एसी की ठंडी हवा में सोने का एक अलग मजा होता है। एसी भीषण गर्मी से राहत देकर एक गहरी और सुकून भरी नींद लेने में मदद करता है। दरअसल ह्यूमन बॉडी का तापमान रात में सोने के दौरान थोड़ा कम होता है। ऐसे में एसी बॉडी टेम्प्रेचर को मेंटेन करता है। सही तापमान के कमरे में सोने पर बार-बार नींद भी खराब नहीं होती है। पर एक समस्या जिसकी शिकायत अधिकतर लोग करते हैं। वह है एसी में सोने के बाद शरीर में अकड़न महसूस करना। दरअसल, लगातार ठंडी हवा के संपर्क में रहने से मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए यहां कुछ असरदार तरीके बता रहे हैं। जानिए-