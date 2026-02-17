Hindustan Hindi News
डॉक्टर की चेतावनी: पेट भरा होने का मतलब पोषण नहीं! जानें कैसे 'अदृश्य भूख' शिशु के मानसिक- शारीरिक विकास पर डालती है असर

Feb 17, 2026 09:07 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
मां की कोख में पल रहा शिशु अपनी हर सांस और हर कोशिका के निर्माण के लिए पूरी तरह मां के शरीर पर निर्भर होता है। गर्भावस्था केवल 'दो लोगों के लिए खाने' का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micro-nutrients) के एक सटीक संतुलन का समय है। जब हम कैलोरी तो भरपूर लेते हैं लेकिन विटामिन और मिनरल्स को भूल जाते हैं, तो जन्म लेती है 'अप्रत्यक्ष भूख' (Hidden Hunger)-एक ऐसी अदृश्य कमी जो शिशु के भविष्य की नींव कमजोर कर सकती है। बता दें, गर्भावस्था का समय शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हर एक पोषक तत्व एक अहम भूमिका निभाता है। शरीर में इन विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ सकता है।

गायनेकोलॉजिस्ट एवं ऑब्सटेट्रिशियन डॉ. श्वेता गर्ग कहती हैं कि बढ़ते बच्चे के लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट बहुत जरूरी होते हैं। जो अंगों के निर्माण, मस्तिष्क के विकास और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने में मदद करते हैं। लेकिन अकसर देखा जाता है कि कई महिलाएं उस समय गर्भधारण करती हैं, जब उनके शरीर में पहले से ही कई तरह के पोषक तत्वों की कमी होती है। आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर की महिलाओं में एनीमिया की शिकायत सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा विटामिन डी और बी12 की कमी भी बहुत से लोगों को है। अगर गर्भधारण के समय ये कमियां पहले से ही शरीर में मौजूद हों, तो गर्भ में पल रहे शिशु को विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है।

शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर पोषक तत्वों का असर

बच्चे को महत्वपूर्ण पोषक तत्व न मिलने पर शिशु के विकास में रुकावटें आती हैं, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत एवं गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12: ये विटामिन और मिनरल्स मां को एनीमिया और थकान से बचाकर रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। फोलिक एसिड और बी12 शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये उनके शुरुआती न्यूरोलॉजिकल विकास में मदद करते हैं। इनकी कमी से बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है।

विटामिन डी और कैल्शियम: शिशु की हड्डियों के विकास में इन दोनों की अहम भूमिका है। इनकी कमी होने पर शिशु की हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और हड्डियां स्थायी रूप से कमजोर हो सकती हैं। मां को विटामिन डी की कमी हो, तो गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिट (डी.एच.ए) और कोलीनः ये शिशु के मस्तिष्क और आंखों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। डी.एच.ए मानसिक और देखने की क्षमता के लिए जरूरी होता है, वहीं कोलीन याददाश्त और सीखने की क्षमता का विकास करता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल संरचनाओं को मदद मिलती है।

आयोडीनः शिशु के विकसित होते हुए दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए आयोडीन बहुत आवश्यक है। यह थायरॉयड हार्मोन के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है। आयोडीन की कमी से न्यूरोलॉजिकल विकास पर गहरा असर पड़ सकता है।

जिंक और प्रोटीनः जिंक कोशिकाओं के निर्माण, प्रतिरक्षा, और डीएनए सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शिशु के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सभी टिश्यू और अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है।

अगर गर्भ के दौरान इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह सामने आया है कि इन पोषक तत्वों की कमी होने पर शिशु के शारीरिक विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक विकास में दिक्कतें आती हैं। गर्भ के दौरान होने वाली पोषण की कमी ऐसी स्थायी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य आजीवन प्रभावित रहता है, वह ठीक से वृद्धि नहीं कर पाता है और अपनी पूरी क्षमता का विकास नहीं कर पाता है। ऐसे में संतुलित और पोषण से भरपूर आहार मां को देने से पोषण की कमी को रोका जा सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
