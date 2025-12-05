Hindustan Hindi News
लेडीज जब हार्मोनल इंबैलेंस से जूझती हैं तो कारण होती है ये रोजमर्रा की आदतें, आज से ही सुधार लें

संक्षेप:

Causes Of Hormonal Imbalance: महिलाओं में हार्मोंस का उतार-चढ़ाव होना सामान्य है। लेकिन जब ये हार्मोंस का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हार्मोनल इंबैलेंस के लिए महिलाओं की ये रोजमर्रा की 7 आदतें जिम्मेदार होती हैं। डॉक्टर ने बताए उपाय।

Dec 05, 2025 02:44 pm IST
आजकल महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही है। हार्मोंस की गड़बड़ी की वजह से काफी सारी महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रहीं। वहीं पीरियड्स में अनियमितता तो काफी सारी महिलाएं चेहरे पर अनचाहे बाल निकलने की समस्या से परेशान रहती हैं। नींद ना आना, मूड स्विंग्स, वेट गेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी ये सारी दिक्कतें हार्मोंस में गड़बडी की वजह से होती है। दरअसल, इन हार्मोंस के इंबैलेंस होने के लिए अक्सर महिलाओं की खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है। जिसे वो सालों से इग्नोर करती हैं। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर जुबैर अहमद ने हार्मोनल इंबैलेंस की वजहों को शेयर किया है। जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं परेशान रहती है।

महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस के लिए जिम्मेदार वजहें

हार्मोंस में गड़बड़ी अचानक नहीं होती बल्कि सालों से की गईं ये मिस्टेक्स ही हार्मोंस के बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। ये हैं वजहें

1) महिलाएं अक्सर स्ट्रेस में होती है। ये स्ट्रेस महिलाओं के कार्टिसोल लेवल को हाई करता है। जिसकी वजह से खराब नींद जैसी समस्या पैदा होती है।

2) खानपान में लापरवाही-ज्यादातर महिलाएं अपने खानपान ध्यान नहीं रखती। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप करना, दोपहर के खाने और रात के खाने में लंबा गैप। अपने मील के बीच लंबा गैप अक्सर महिलाओं में इंसुलिन स्पाइक करता है। जिसकी वजह से उन्हें क्रेविंग्स फील होती है।

3) पर्याप्त नींद ना लेना- महिलाएं सबसे आखिरी में सोती हैं और सुबह जल्दी उठती हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेने की वजह से महिलाओं की सेहत पर असर पड़ता है।

4)क्रेविंग्स होने पर शुगर और पैकेट के फूड जैसे नमकीन, टोस्ट, ब्रेड जैसी चीजों को खाना।

5) खानपान में गड़बड़ी महिलाओं में लो आयरन लेवल, विटामिन डी, बी12, जिंक, मैग्नीशियम की कमी पैदा करती है।

6) एक्सरसाइज के नाम पर वो केवल घर के काम गिनाती हैं। जबकि रोजाना आधे घंटे की वॉक, योग या एक्सरसाइज हर इंसान के लिए जरूरी है।

7) खराब डाइजेशन, गट में दिक्कत महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोंस को डिस्टर्ब करता है।

इन सब लापरवाहियों की वजह से महिलाओं में ज्यादातर पीसीओएस, एक्ने, हेयर थिनिंग, थायराइड जैसी समस्या पैदा होती है।

हार्मोनल इंबैलेंस को दूर करने के लिए लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव

1) मॉर्निग की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ

2) रोजाना 10 मिनट सनलाइट लेना जरूरी है।

3) फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स का सेवन, ये मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के साथ हार्मोंस को स्थिर करेगा।

4) इंसुलिन को स्थिर रखने के लिए हर 3-4 घंटे के गैप पर खाना जरूरी है।

5) शुगर और पैकेट वाले फूड्स को अवॉएड करें।

6) आसानी से डाइजेस्ट होने वाले फूड्स खाएं। गट हेल्थ को सही करने के लिए खानपान में छाछ और फल शामिल करें। रोजाना भीगे किशमिश और बादाम खाएं।

7) डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लें। ये सप्लीमेंट्स बालों, स्किन, पीरियड्स को ठीक करने के साथ ही मूड को भी बूस्ट करेंगे।

