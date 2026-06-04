इस 1 गलती से 'जहर' बन जाता है गन्ने का जूस, डॉक्टर बोले- ठेले वाले रोज कर रहे ये काम!

Health Tips: गर्मियों में अगर आप भी गन्ने का जूस खूब पी रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि ये 1 गलती नहीं कर रहे। ये काफी कॉमन है लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। डॉक्टर ने इस बारे में विस्तार से बताया है।

गर्मियों में गन्ने का जूस सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका ठंडा-ठंडा और रिफ्रेशिंग स्वाद भरी गर्मी में राहत देता है और इसे पी कर मजा भी आ जाता है। गर्मियों में अक्सर आपको रोड साइड पर जूस की दुकानें ठंडा-ठंडा गन्ने का जूस बनाती मिल जाएंगी। खैर, गन्ने का जूस अगर सीमित मात्रा में पीया जाए तो सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन एक गलती है जो इसे जहर बना देती है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये गलती ज्यादातर जूस की दुकानों पर हो रही है। डॉ ब्रजपाल त्यागी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे गन्ने का जूस अगर पॉलीबैग और प्लास्टिक की थैलियों में भरकर दिया जाए तो ये जहर से कम नहीं होता। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

इस गलती की वजह से 'जहर' बन जाता है गन्ने का जूस अगर आप रोड साइड वाली जूस की दुकानों से गन्ने का जूस पैक कराते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा वो इन्हें पॉलीबैग यानी प्लास्टिक की पतली थैलियों में भर कर देते हैं। डॉ ब्रजपाल बताते हैं कि यही एक गलती है जो आपके गन्ने के जूस को जहरीला बना देती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर गन्ने का जूस पॉलीबैग में रहता है, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। उसका रंग भी बदलकर गाढ़ा और जाता है और उसमें झाग भी देखने को मिलते हैं, जो कंटेनिमेशन के कारण होता है।

पॉलीबैग के साथ रिएक्ट करता है गन्ने का जूस डॉक्टर कहते हैं कि जूस को पैक करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं, जिनसे माइक्रोप्लाटिक और फंगस दोनों निकलते हैं। इनमें माइक्रोटॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। पॉलीबैग गन्ने के जूस के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, जिस वजह से जूस कुछ मिनटों में ही खराब होने लगता है।

सिर्फ कांच के बर्तन में सेफ रहता है गन्ने का जूस डॉ ब्रजपाल बताते हैं कि कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गन्ने के जूस कांच के अलावा हर दूसरे मेटल या पॉलीबैग के साथ रिएक्ट करता है। यानी अगर आप इसे स्टील के गिलास या प्लास्टिक की बॉटल में भर कर रखते हैं, तो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में जूस खराब होने लगता है। खासकर गर्मियों के समय तो ये रिएक्शन और भी तेजी से होता है।

पॉलीबैग वाला गन्ने का जूस पीने के नुकसान कई स्टडीज में ये खुलासा हुआ है कि पॉलीबैग वाले गन्ने के जूस में माइक्रोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिंस, अल्फाटॉक्सिंस जैसे कई खतरनाक कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो जूस को खराब करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऐसा जूस आप लगातार पी रहे हैं तो इसका असर आपकी आंत, लिवर और शरीर के बाकी अंगों पर पड़ता है। लंबे समय तक लेने से दस्त और उल्टी की समस्या भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं कुछ गंभीर मामलों में कैंसर तक होने के खतरा हो सकता है।