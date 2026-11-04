रोजाना 100 ग्राम प्रोटीन के लिए क्या खाएं? डॉक्टर ने बताए सिंपल फूड ऑप्शन
रोजाना 100 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए महंगे प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। घर में मिलने वाली इन चीजों को डाइट में शामिल करके भी प्रोटीन की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है।
अगर आप भी अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके लिए हर महीने महंगे प्रोटीन पाउडर पर पैसे खर्च करें। आपकी रसोई में ही कई ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिनसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। अंडे, दूध, दही, दाल और चने जैसी चीजें न सिर्फ आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि इन्हें रोज के खाने में शामिल करना भी आसान है। होम्योपैथी डॉक्टर सानिध्य सक्सेना ने कुछ ऐसे ही फूड्स बताए हैं, जिनकी मदद से दिनभर में करीब 100 ग्राम प्रोटीन लिया जा सकता है। आइए जानते हैं इनकी मात्रा और इन्हें खाने का आसान तरीका।
रोजाना 100 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए खाएं ये 7 चीजें
1. 100 ग्राम चिकन से 31 ग्राम प्रोटीन
अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो चिकन प्रोटीन पाने का अच्छा ऑप्शन है। 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन से करीब 31 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसे लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। चिकन बनाते समय बहुत ज्यादा तेल और मक्खन डालने से बचें। इसे ग्रिल करके, उबालकर या कम तेल में पकाकर खा सकते हैं।
2. तीन उबले अंडे से 18 ग्राम प्रोटीन
अंडे को डाइट में शामिल करना काफी आसान है। तीन उबले अंडे खाने से करीब 18 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। आप इन्हें सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या फिर शाम के खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर रोज अंडे खाते हैं, तो इन्हें उबालकर खाना भी एक आसान तरीका है।
3. एक कटोरी मूंग दाल से 16 ग्राम प्रोटीन
शाकाहारी लोगों के लिए मूंग दाल अच्छा ऑप्शन है। एक कप पकी हुई मूंग दाल से करीब 16 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसे लंच या डिनर में रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। दाल को अपनी रोज की डाइट में शामिल करना भी आसान है।
4. आधा कप उबले चने से 12 ग्राम प्रोटीन
काले या सफेद चने भी प्रोटीन पाने का अच्छा तरीका हैं। आधा कप उबले चने से करीब 12 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इन्हें सलाद में मिलाकर खा सकते हैं या हल्का चाट बनाकर भी खा सकते हैं। चने खाने से फाइबर भी मिलता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है।
5. एक कप दही से 10 ग्राम प्रोटीन
दही को रोज के खाने में शामिल करना आसान है। एक कप सादे दही से करीब 10 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसे लंच के साथ खाएं या फिर शाम के समय नाश्ते में लें। ध्यान रखें कि दही में प्रोटीन की मात्रा उसके प्रकार और बनाने के तरीके के हिसाब से बदल सकती है।
6. दो चम्मच पीनट बटर से 8 ग्राम प्रोटीन
मूंगफली से बना पीनट बटर भी प्रोटीन पाने का एक ऑप्शन है। दो बड़े चम्मच पीनट बटर से करीब 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसे ब्रेड पर लगाकर या फल के साथ खा सकते हैं। खरीदते समय ऐसा पीनट बटर चुनें, जिसमें चीनी और नमक कम हो।
7. एक गिलास दूध से 8 ग्राम प्रोटीन
दूध भी रोजाना प्रोटीन लेने का आसान तरीका है। 250 मिलीलीटर दूध से करीब 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। आप इसे सुबह नाश्ते के साथ या रात में सोने से पहले पी सकते हैं। अगर दूध पीने से पेट में परेशानी होती है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरा विकल्प चुन सकते हैं।
इन सभी चीजों से कितना प्रोटीन मिलेगा?
इन सातों चीजों को बताई गई मात्रा में खाने से कुल करीब 103 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। हालांकि, यह मात्रा खाने के प्रकार, ब्रांड और पकाने के तरीके के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है। इसी तरह कुल कैलोरी भी अलग हो सकती है। इसलिए 1140 कैलोरी को पक्का आंकड़ा न मानें।
क्या हर किसी को रोज 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए?
जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को रोज 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत हो। इसकी मात्रा आपकी उम्र, वजन, रोज की एक्टिविटी और सेहत पर निर्भर करती है। अगर आप नियमित एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी जरूरत अलग हो सकती है। किडनी से जुड़ी परेशानी या किसी दूसरी बीमारी में प्रोटीन बढ़ाने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। साथ ही, एक ही दिन में सारा प्रोटीन लेने के बजाय इसे नाश्ते, लंच और डिनर में बांटकर लेना बेहतर रहता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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