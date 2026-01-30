हार्ट ब्लॉकेज से बचना है? ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं ये 5 बेस्ट ड्रिंक्स

संक्षेप: 5 Best Drinks For Better Blood Circulation : फोर्टिस (ग्रेटर नोएडा) के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हरनीश सिंह भाटिया 5 हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि 'सही पेय रक्त को पतला रखने, सूजन कम करने और हृदय पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को घटाने में मदद करते हैं।

हमारा दिल एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाती है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की खराब आदतें हमारी धमनियों (Arteries) में रुकावट पैदा कर सकती हैं। धमनियों में बेहतर रक्त प्रवाह न केवल आपके दिल को लंबी उम्र देता है, बल्कि आपको दिनभर ऊर्जावान भी बनाए रखता है। अच्छी खबर यह है कि आपकी किचन में ही कुछ ऐसी जादुई चीजें मौजूद हैं, जो कुदरती तौर पर आपकी नसों को साफ करके खून की रफ्तार को सही बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। फोर्टिस (ग्रेटर नोएडा) के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हरनीश सिंह भाटिया 5 हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि 'सही पेय रक्त को पतला रखने, सूजन कम करने और हृदय पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को घटाने में मदद करते हैं। एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में, मैं ऐसे पांच पेय पीने की सलाह देता हूं, जिन्हें सुरक्षित रूप से रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया जा सकता है'।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं ये 5 ड्रिंक्स 1. पानी - स्वस्थ रक्त प्रवाह की नींव पर्याप्त पानी पीना सबसे जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों और बड़ों दोनों को खासकर गर्मी और खेलकूद करते समय दिन भर पर्याप्त मात्रा में सादा पानी पीने की आदत डालनी चाहिए।

2. दूध (वयस्कों के लिए लो-फैट विकल्प) दूध में कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिन-D मौजूद होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। बच्चों के विकास के लिए दूध आवश्यक है, जबकि वयस्कों में लो-फैट दूध हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। ध्यान रखें, मीठे फ्लेवर्ड दूध से बचें।

3. ताजे फल और सब्जियों के जूस (बिना चीनी) संतरा, अनार, चुकंदर और गाजर जैसे फलों-सब्जियों के ताजे जूस में एंटीऑक्सिडेंट और प्राकृतिक नाइट्रेट होते हैं, जो धमनियों को फैलाने और रक्त प्रवाह सुधारने में मदद करते हैं। चुकंदर का जूस विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हालांकि, पूरे फल जूस से बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें फाइबर होता है।

4. नारियल पानी प्राकृतिक नारियल पानी पोटैशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो रक्तचाप और हृदय की धड़कन को संतुलित रखने में मदद करता है। यह मीठे पैकेज्ड ड्रिंक्स की तुलना में कहीं बेहतर विकल्प है।

5. ग्रीन टी (बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए) ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स धमनियों की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखते हैं और सूजन कम करते हैं। वयस्कों के लिए दिन में 1-2 कप लाभकारी हो सकते हैं। छोटे बच्चों में कैफीन की मात्रा सीमित रखनी चाहिए।

सावधानी जरूरी कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और अत्यधिक मीठे पेय हृदय के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें नियमित रूप से नहीं देना चाहिए।