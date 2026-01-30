Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थdoctor suggest 5 best drinks for better blood flow to the arteries and a healthier heart
हार्ट ब्लॉकेज से बचना है? ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं ये 5 बेस्ट ड्रिंक्स

हार्ट ब्लॉकेज से बचना है? ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं ये 5 बेस्ट ड्रिंक्स

संक्षेप:

5 Best Drinks For Better Blood Circulation : फोर्टिस (ग्रेटर नोएडा) के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हरनीश सिंह भाटिया 5 हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि 'सही पेय रक्त को पतला रखने, सूजन कम करने और हृदय पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को घटाने में मदद करते हैं।

Jan 30, 2026 08:48 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हमारा दिल एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाती है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की खराब आदतें हमारी धमनियों (Arteries) में रुकावट पैदा कर सकती हैं। धमनियों में बेहतर रक्त प्रवाह न केवल आपके दिल को लंबी उम्र देता है, बल्कि आपको दिनभर ऊर्जावान भी बनाए रखता है। अच्छी खबर यह है कि आपकी किचन में ही कुछ ऐसी जादुई चीजें मौजूद हैं, जो कुदरती तौर पर आपकी नसों को साफ करके खून की रफ्तार को सही बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। फोर्टिस (ग्रेटर नोएडा) के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हरनीश सिंह भाटिया 5 हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि 'सही पेय रक्त को पतला रखने, सूजन कम करने और हृदय पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को घटाने में मदद करते हैं। एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में, मैं ऐसे पांच पेय पीने की सलाह देता हूं, जिन्हें सुरक्षित रूप से रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया जा सकता है'।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:बोर्ड परीक्षा के दौरान पेरेंट्स रखें इन बातों का ख्याल, मनोचिकित्सक ने दी सलाह

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं ये 5 ड्रिंक्स

1. पानी - स्वस्थ रक्त प्रवाह की नींव

पर्याप्त पानी पीना सबसे जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों और बड़ों दोनों को खासकर गर्मी और खेलकूद करते समय दिन भर पर्याप्त मात्रा में सादा पानी पीने की आदत डालनी चाहिए।

2. दूध (वयस्कों के लिए लो-फैट विकल्प)

दूध में कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिन-D मौजूद होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। बच्चों के विकास के लिए दूध आवश्यक है, जबकि वयस्कों में लो-फैट दूध हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। ध्यान रखें, मीठे फ्लेवर्ड दूध से बचें।

3. ताजे फल और सब्जियों के जूस (बिना चीनी)

संतरा, अनार, चुकंदर और गाजर जैसे फलों-सब्जियों के ताजे जूस में एंटीऑक्सिडेंट और प्राकृतिक नाइट्रेट होते हैं, जो धमनियों को फैलाने और रक्त प्रवाह सुधारने में मदद करते हैं। चुकंदर का जूस विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हालांकि, पूरे फल जूस से बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें फाइबर होता है।

4. नारियल पानी

प्राकृतिक नारियल पानी पोटैशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो रक्तचाप और हृदय की धड़कन को संतुलित रखने में मदद करता है। यह मीठे पैकेज्ड ड्रिंक्स की तुलना में कहीं बेहतर विकल्प है।

5. ग्रीन टी (बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए)

ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स धमनियों की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखते हैं और सूजन कम करते हैं। वयस्कों के लिए दिन में 1-2 कप लाभकारी हो सकते हैं। छोटे बच्चों में कैफीन की मात्रा सीमित रखनी चाहिए।

सावधानी जरूरी

कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और अत्यधिक मीठे पेय हृदय के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें नियमित रूप से नहीं देना चाहिए।

सलाह- बचपन से सही पेय की आदतें अपनाने से धमनियां स्वस्थ रहती हैं और भविष्य में हृदय रोग का खतरा कम होता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद के साथ ये सरल बदलाव लंबे समय तक हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।