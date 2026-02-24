डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया रेबीज का इंजेक्शन लगाने की सही जगह, नहीं तो असर हो जाएगा फेल
Rabies Vaccine: कुत्ते, बिल्ली, बंदर जैसे जानवरों के काटने या पंजे से स्क्रैच मार देने पर समय से एंटीरेबीज इंजेक्शन और वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। लेकिन केवल समय पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ही नहीं बल्कि सही जगह पर भी लगवाना जरूरी होता है। डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया कौन सी जगह लगाएं रेबीज वैक्सीन।
कुत्ते के काटने पर रेबीज के इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। केवल कुत्ता ही नहीं कोई भी मेमल्स जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, गाय, घोड़ा, भैंस जैसे कोई भी जानवर के पंजे की खरोंच लग जाती है या फिर वो काट लेता है। तो उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। सही समय और सही मात्रा में लगे इंजेक्शन ही रेबीज के खतरे को खत्म करते हैं। जिस तरह से रेबीज के इंजेक्शन का समय जरूरी है। टाइम पर इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है उसी तरह से इंजेक्शन शरीर के किस हिस्से पर लगाना है, ये बात भी जरूरी होती है। डॉक्टर शिवरंजनी ने इस बारे में अवेयरनेस वीडियो बनाकर शेयर किया है। जिसमे बताया गया है कि शरीर के कौन से हिस्से पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए।
हिप और बटक एरिया पर कभी ना लगवाएं इंजेक्शन
डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया कि कई बार डॉक्टर्स तक ये गलती कर देते हैं। वो रेबीज के इंजेक्शन को हिप एरिया के आसपास लगा देते हैं। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर बताती हैं कि अगर हिप या बटक एरिया के आसपास रेबीज की वैक्सीन लगी है तो उसे दोबारा से लगवाने की जरूरत होती है।
किन जगहों पर लगाना चाहिए रेबीज इंजेक्शन
डॉक्टर बताती हैं कि काफी सारी जगहों पर डॉक्टर और नर्स ये गलती करते हैं। जबकि इसे फौरन बंद कर देना चाहिए। रेबीज की वैक्सीन और इंजेक्शन हमेशा शोल्डर के पास हाथों और जांघों पर ही लगाना चाहिए।
क्यों नहीं लगाना चाहिए हिप एरिया पर रेबीज का इंजेक्शन
डॉक्टर ने बताया कि हिप और बटक एरिया के आसपास लगी वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती या फिर कम इफेक्टिव होती है। दरअसल, हिप एरिया में मौजूद एडीपोज टिश्यू रेबीज की वैक्सीन के असर को कम कर देते हैं। जबकि कुत्ता-बिल्ली, बंदर जैसे जानवरों के काटने या स्क्रेच करने पर एंटी रेबीज के इंजेक्शन को तेजी से शरीर में काम करने की जरूरत होती है। इसीलिए ही हिप एरिया के आसपास इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।