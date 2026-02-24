Hindustan Hindi News
डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया रेबीज का इंजेक्शन लगाने की सही जगह, नहीं तो असर हो जाएगा फेल

Feb 24, 2026 10:56 pm IST
Rabies Vaccine: कुत्ते, बिल्ली, बंदर जैसे जानवरों के काटने या पंजे से स्क्रैच मार देने पर समय से एंटीरेबीज इंजेक्शन और वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। लेकिन केवल समय पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ही नहीं बल्कि सही जगह पर भी लगवाना जरूरी होता है। डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया कौन सी जगह लगाएं रेबीज वैक्सीन।

कुत्ते के काटने पर रेबीज के इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। केवल कुत्ता ही नहीं कोई भी मेमल्स जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, गाय, घोड़ा, भैंस जैसे कोई भी जानवर के पंजे की खरोंच लग जाती है या फिर वो काट लेता है। तो उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। सही समय और सही मात्रा में लगे इंजेक्शन ही रेबीज के खतरे को खत्म करते हैं। जिस तरह से रेबीज के इंजेक्शन का समय जरूरी है। टाइम पर इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है उसी तरह से इंजेक्शन शरीर के किस हिस्से पर लगाना है, ये बात भी जरूरी होती है। डॉक्टर शिवरंजनी ने इस बारे में अवेयरनेस वीडियो बनाकर शेयर किया है। जिसमे बताया गया है कि शरीर के कौन से हिस्से पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए।

हिप और बटक एरिया पर कभी ना लगवाएं इंजेक्शन

डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया कि कई बार डॉक्टर्स तक ये गलती कर देते हैं। वो रेबीज के इंजेक्शन को हिप एरिया के आसपास लगा देते हैं। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर बताती हैं कि अगर हिप या बटक एरिया के आसपास रेबीज की वैक्सीन लगी है तो उसे दोबारा से लगवाने की जरूरत होती है।

किन जगहों पर लगाना चाहिए रेबीज इंजेक्शन

डॉक्टर बताती हैं कि काफी सारी जगहों पर डॉक्टर और नर्स ये गलती करते हैं। जबकि इसे फौरन बंद कर देना चाहिए। रेबीज की वैक्सीन और इंजेक्शन हमेशा शोल्डर के पास हाथों और जांघों पर ही लगाना चाहिए।

क्यों नहीं लगाना चाहिए हिप एरिया पर रेबीज का इंजेक्शन

डॉक्टर ने बताया कि हिप और बटक एरिया के आसपास लगी वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती या फिर कम इफेक्टिव होती है। दरअसल, हिप एरिया में मौजूद एडीपोज टिश्यू रेबीज की वैक्सीन के असर को कम कर देते हैं। जबकि कुत्ता-बिल्ली, बंदर जैसे जानवरों के काटने या स्क्रेच करने पर एंटी रेबीज के इंजेक्शन को तेजी से शरीर में काम करने की जरूरत होती है। इसीलिए ही हिप एरिया के आसपास इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए।

Health Tips Health Tips In Hindi

