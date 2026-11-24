बाइक-स्कूटी चलाते समय आंखों को कैसे बचाएं? डॉक्टर ने बताए जरूरी सेफ्टी टिप्स
बाइक चलाते समय सिर्फ सिर ही नहीं, आंखों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है। धूल, धुआं, तेज हवा और धूप आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर से जानें आंखों को सुरक्षित रखने के आसान तरीके।
बाइक या स्कूटी से रोज ऑफिस जाना हो या फिर वीकेंड पर लंबी राइड का प्लान, रास्ते में आंखों की सेफ्टी को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अक्सर लोग हेलमेट पहनने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन आंखों को धूल, धुएं और तेज हवा से बचाने के बारे में नहीं सोचते। खासकर सड़क पर उड़ती धूल, गाड़ियों का धुआं और कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाले छोटे-छोटे कण आंखों में जा सकते हैं। इससे जलन, लालिमा और धुंधला दिखने जैसी दिक्कत हो सकती है।
बाइक चलाते समय आंखों को क्यों होता है खतरा?
डॉ. अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल, कंसल्टेंट कॉर्निया, मोतियाबिंद और रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉ. मीनल कन्हेरे के अनुसार, बिना आंखों की सेफ्टी के बाइक चलाना खासकर बड़े शहरों में बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल, सड़क पर चलते समय धूल, धुआं, छोटे कीड़े और तेज हवा लगातार आंखों पर लगती है, जिससे आंखों की नमी कम होने लगती है। इससे आंखों में जलन, कुछ चुभने जैसा फील होना, लालिमा और धुंधला दिखने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
डॉक्टर के अनुसार, तेज रफ्तार में कोई छोटा टुकड़ा आंख से टकराए तो कॉर्निया पर खरोंच आ सकती है। कई बार इंफेक्शन या आंख में गंभीर चोट लगने का खतरा भी रहता है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है।
आंखों की सेफ्टी के लिए अपनाएं ये तरीके
1. सही हेलमेट और क्लियर वाइजर चुनें
बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना सबसे जरूरी है। यह सिर को चोट से बचाने के साथ आंखों के सामने भी एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। हेलमेट का वाइजर धूल, छोटे कणों और कीड़ों को आंखों तक पहुंचने से रोकता है। तेज धूप में टिंटेड वाइजर और दिनभर बदलती रोशनी में फोटोक्रोमिक वाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश, ठंड या नमी वाले मौसम में एंटी-फॉग वाइजर भी काम आता है।
2. खरोंच वाला वाइजर इस्तेमाल न करें
अगर हेलमेट का वाइजर पुराना हो गया है या उस पर खरोंच आ गई हैं, तो उसे बदलवा लें। खरोंच वाले वाइजर से सड़क साफ दिखाई नहीं देती। रात में सामने से आने वाली गाड़ियों की तेज लाइट पड़ने पर परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए हेलमेट के साथ उसके वाइजर की कंडीशन भी चेक करते रहें।
3. सही टिंट वाला चश्मा पहनें
अगर बाइक चलाते समय सनग्लासेज पहनते हैं, तो उनके लेंस का रंग भी मायने रखता है। तेज धूप में ग्रे लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में रोशनी लगातार बदलती रहती है तो एम्बर यानी हल्के भूरे रंग के लेंस काम आ सकते हैं। कम रोशनी में पीले लेंस कुछ लोगों को बेहतर दिखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, रात में बाइक चलाते समय ऐसे टिंटेड लेंस से बचना चाहिए जो रोशनी कम कर दें।
4. पोलराइज्ड और फोटोक्रोमिक चश्मे भी हैं ऑप्शन
कई बार कार के शीशे या दूसरी चमकदार चीजों से तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है। इससे बाइक चलाते समय सामने देखने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में पोलराइज्ड सनग्लासेज मदद कर सकते हैं। ये आंखों पर पड़ने वाली तेज चमक को कम करते हैं। वहीं, फोटोक्रोमिक लेंस धूप के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। तेज धूप में ये गहरे हो जाते हैं और रोशनी कम होने पर फिर हल्के पड़ जाते हैं। तेज धूप से बचने के लिए मिरर कोटिंग वाले चश्मे भी पहन सकते हैं।
आंख में कुछ चला जाए तो क्या करें?
कई बार पूरी सावधानी के बाद भी आंख में धूल या कोई बाहरी कण चला जाता है। ऐसे में सबसे पहले आंख को साफ और स्टेराइल पानी से धोएं। आंख को बिल्कुल न रगड़ें, क्योंकि इससे कॉर्निया पर खरोंच आ सकती है। अगर जलन, दर्द या धुंधलापन बना रहता है, तो जल्द से जल्द आई डॉक्टर को दिखाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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