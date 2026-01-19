आपका लिवर हेल्दी है या खराब? घर बैठे 20 सेकेंड में अभी टेस्ट करें, डॉक्टर ने बताया तरीका!

संक्षेप: फैमिली फिजिशियन डॉ अमनदीप अग्रवाल ने एक सिंपल सा लिवर टेस्ट शेयर किया है। ये मेडिकल जांच का विकल्प तो नहीं है लेकिन ये टेस्ट आपको एक जनरल संकेत दे सकता है, जिससे लिवर हेल्थ का मोटा-मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है।

लिवर से जुड़ी समस्याएं आजकल काफी कॉमन होती जा रही हैं। खराब खानपान और लाइफस्टाइल का असर साफ-सीधा लिवर पर पड़ रहा है। फैटी लिवर तो आजकल बच्चों में भी आम होता जा रहा है। क्या आपने कभी अपने लिवर का टेस्ट किया है कि वो कितना हेल्दी है? इसके लिए आप घर पर ही 20 सेकेंड का एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। फैमिली फिजिशियन डॉ अमनदीप अग्रवाल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये सिंपल सा लिवर टेस्ट शेयर किया है। ये मेडिकल जांच का विकल्प तो नहीं है लेकिन ये टेस्ट आपको एक जनरल संकेत दे सकता है, जिससे लिवर हेल्थ का मोटा-मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं।

20 सेकेंड में अपनी लिवर हेल्थ टेस्ट करें डॉ अमनदीप अग्रवाल बताते हैं कि आपके हाथ आपकी लिवर हेल्थ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। इसके लिए आप 20 सेकेंड का एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। बस अपनी उंगलियों से एक हाथ के अंगूठे को कुछ देर के लिए दबाकर रखें। अब आपको ये नोटिस करना है कि आपके नाखून का लाल रंग कितनी देर में वापस आता है। अगर वो जल्दी लाल हो जाता है, मतलब आपका लिवर हेल्दी है। वहीं अगर इसे लाल होने में काफी समय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके लिवर की सर्कुलेशन वीक है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स का इसपर क्या कहना है? डॉक्टर्स की मानें तो ये 20 सेकेंड थंब प्रेस टेस्ट लिवर की बीमारी की पक्की जांच नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती संकेत दे सकता है। ऐसे में खुद किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। लिवर की पक्की जांच के लिए डॉक्टर के बताए टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड आदि का सहारा लिया जाता है।

किन लक्षणों के दिखने पर लिवर को ले कर सतर्क हो जाना चाहिए? लिवर में कोई भी समस्या होने पर कुछ संकेत दिखना काफी आम है। इनकी तुरंत पहचान कर के आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उदाहरण के लिए लगातार थकान बने रहना, भूख ना लगना, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द रहना, स्किन या आंखों का पीला पड़ना, जैसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, तो इन्हें नजरंदाज ना करें। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने और मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है।