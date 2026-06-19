क्या आपका हार्ट हेल्दी है? 2 सेकेंड में नाखून देखकर लगाएं पता, डॉक्टर ने बताया टेस्ट!

Heart Health Test: घर बैठे आप ये 2 सेकेंड का छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ के बारे में आपको मोटा मोटा अंदाजा दे देता है। आइये डॉक्टर से इस बारे में विस्तार में जानते हैं।

हार्ट से जुड़ी बीमारियां आजकल बड़ी आम होती जा रही हैं। गंभीर बात ये है कि अक्सर लोगों को इनका पता भी देर से चलता है, जब काफी डैमेज हो चुका होता है। इसलिए समय पर जांच कराते रहना जरूरी होता है। इसी से जुड़ा एक ऐसा टेस्ट है, जो आप घर बैठे महज 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं। जी हां, इसे Capillary Refill Test कहा जाता है, जिसमें नाखून की मदद से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार का पता लगाया जाता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ राजवीर सिंह भाटी बताते हैं कि ये छोटा सा टेस्ट आपको आपके हार्ट की स्थिति के बारे में मोटा-मोटा अंदाजा दे देता है, जिसके बाद आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आइए जानते हैं ये टेस्ट क्या है।

क्या होता है Capillary Refill Test? कैपिलरी रिफिल टेस्ट एक सिंपल सा 2 सेकेंड का टेस्ट होता है, जिससे आप अपनी हार्ट हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए अपने उंगली के नाखून को कुछ देर के लिए दबाकर रखें, जब तक नाखून का रंग सफेद ना हो जाए। अब दबाव हटा दें और इसके रंग को चेक करें। ये दो सेकंड के भीतर सामान्य गुलाबी रंग का हो रहा है, या इसे ज्यादा टाइम लग रहा है। इन दोनों का ही अलग मतलब हो सकता है, एक-एक कर के जानते हैं।

अगर 2 सेकेंड के अंदर नाखून लाल हो जाए तो? डॉक्टर कहते हैं कि अगर नाखून से दबाव हटाने पर दो सेकेंड के अंदर ही उसका रंग सामान्य गुलाबी या लाल हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। यानी आपका रक्त शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ठीक से पहुंच रहा है और छोटी रक्त वाहिकाओं में यानी कैपिलरीज में रक्त प्रवाह सामान्य है।

रंग वापस आने में देरी क्या संकेत है? वहीं अगर आपके नाखून को वापस सामान्य रंग का होने में 2 सेकेंड से ज्यादा या कभी-कभी 3 सेकेंड का भी टाइम लग रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है। ये दिखाता है कि आपका ब्लड सही से फ्लो नहीं कर रहा है। इसके पीछे किसी तरह की ब्लॉकेज, डैमेज या इन्फ्लेमेशन जिम्मेदार हो सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये हमें एक शुरुआती पिक्चर दे देता है कि कहीं डायबिटीज की वजह से तो कोई डैमेज नहीं है या कहीं कोलेस्ट्रॉल का प्लाक तो जमा नहीं हो रहा। ऐसे स्थिति में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

बातें जो बेहद जानना जरूरी हैं? कैपिलरी रिफिल टेस्ट आपको ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति का शुरुआती संकेत दे सकता है। लेकिन इसपर पूरी तरह निर्भर होना सही नहीं है। केवल नाखून देखकर हार्ट की बीमारी का सटीक पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना और कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर को कंसल्ट करना सबसे अहम और सही कदम माना जाता है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।