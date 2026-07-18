हार्ट अटैक से ले कर शुगर तक...ये 5 तेल बन सकते हैं वजह, आप तो नहीं करते इस्तेमाल?

क्या आपको भी लगता है कि घर का खाना हेल्दी होता है? सच्चाई ये है कि अगर गलत तेल में खाना बना रहे हैं, तो वो कितना भी हेल्दी हो सेहत को नुकसान ही करेगा। डॉक्टर कहती हैं कि ये 5 तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज ही रसोई से बाहर कर दें।

जब भी बात सेहत की होती है, तो सबसे पहला बदलाव हम अपने खानपान में ही करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ घर की दाल या सब्जियां खाना ही हेल्दी नहीं है, क्योंकि अगर आपका तेल ठीक नहीं है तो उसमें जो भी पका रहे हों और आपकी सेहत पर बुरा असर डाल ही रहा होता है। अक्सर हम कोई भी तेल खरीद लेते हैं, जो हमारे बजट में फिट हो या टीवी पर उसका एड देखा हो। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉ शालिनी सिंह सालुंके एक पोस्ट के जरिए बताती हैं कि सही तेल चुनना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उन्होंने ऐसे 5 कुकिंग ऑयल की लिस्ट शेयर की है, जो उनके मुताबिक आपको अपनी रसोई में बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो तेल कौन से हैं -

गलत तेल चुनने के नुकसान क्या हैं? डॉ शालिनी कहती हैं कि दाल या सब्जी आप कितनी भी हेल्दी बनाएं, लेकिन अगर गलत तेल में बना रहे हैं तो फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा। गलत तेल लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों को जन्म दे सकता है, जैसे- फैटी लिवर, शुगर और बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का नसों में जमना या हार्ट का कमजोर पड़ना। ऐसे में अगर ये 5 तेल आपकी रसोई में मौजूद हैं, तो उन्हें आज ही निकालकर बाहर फेंक दें।

वनस्पति घी सबसे खराब होता है वनस्पति घी का इस्तेमाल आज भी कई घरों में होता है, जबकि सेहत के लिए ये सबसे खराब माना जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि वनस्पति घी में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो हार्ट संबंधी बीमारियों और कई मामलों में हार्ट अटैक तक कि वजह बन सकता है।

बार-बार गर्म किया हुआ तेल यूज ना करें डॉ शालिनी बताती हैं कि कोई भी तेल हो, अगर उसे बार बार गर्म कर के इस्तेमाल किया जाए तो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी तेल को गर्म कर के ठंडा किया जाए और फिर दोबारा गर्म किया जाए तो आगे जा कर कैंसर तक का रिस्क बढ़ सकता है।

बाहर के खाने में होता है पाम ऑयल डेली बेसिस पर कई लोग पाम ऑयल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि पैकेट वाले फूड्स और स्ट्रीट फूड में ज्यादातर पाम ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और कोलेस्ट्रॉल को काफी तेजी से बढ़ाता है।

दिल के लिए सही नहीं है सोयाबीन का तेल डेली कुकिंग के लिए बहुत से घरों में सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है, को हार्ट हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि सोयाबीन ऑयल ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ऐसे में अगर इसे बार-बार और ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ सकता है।

कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं है हेल्दी डॉक्टर कहती हैं कि कोई भी रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये काफी ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, इसलिए इनमें पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं और ट्रांस फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। डॉक्टर सलाह देती हैं कि हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए गए तेल ही खाने में इस्तेमाल करने चाहिए। इनमें गुड फैट्स मौजूद होते हैं।