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वेट लॉस करना है तो एक दिन में कितने अंडे खाना सही होता है? डॉक्टर ने दिया जवाब

Apr 26, 2026 11:02 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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How many eggs to eat per day for weight loss: वजन घटाने की कोशिश में हैं और सोच रहें कि कितने अंडे खाना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह जरुर सुन लें। जिसमे उन्होंने बताया कि कितने अंडे एक दिन में खाने चाहिए।

वेट लॉस करना है तो एक दिन में कितने अंडे खाना सही होता है? डॉक्टर ने दिया जवाब

अंडे प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं और जयादातर लोग इसे खाना प्रिफर करते हैं। अब ऑमलेट का टेस्ट पसंद हो या फिर प्रोटीन की जरूरत पूरी करनी हो अंडा ब्रेकफास्ट में सबसे पहले याद आता है। लेकिन अंडे के बारे में ये भी कहा जाता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऐसे में काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि हेल्दी रहना हो तो एक बार में कितने अंडे खाना सही है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल रहता है तो डॉक्टर शुभम वात्सल्य ने जवाब दिया है कि दिनभर में कितने अंडे खाना सेफ होता है।

एक दिन में कितने अंडे खाना सेफ है

डॉक्टर के मुताबिक दिनभर में तीन अंडे खाना सेफ है। इससे आपके शरीर को 18 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। जिसमे सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। जो मसल्स की रिकवरी करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है।

लिवर हेल्थ के लिए अच्छा

अंडे के पीले भाग में पाया जाने वाला कोलिन लिवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये लिवर को डिटॉक्स करता है और साथ ही फैट को ब्रेकडाउन करने में मदद करता है। अंडे को लिवर सपोर्टिव फूड भी कहा जाता है।

शरीर में बढ़ाता है गुड कोलेस्ट्रॉल

अगर 3 अंडे रोजाना खाए जाएं तो इससे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को सेफ कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। जिससे कॉर्डियोवस्कुलर का रिस्क नेचुरली कम होता है।

आंखों को फायदा

रोजाना ये 3 अंडे अगर खाए जाते हैं तो केवल लिवर, हार्ट और मसल्स पर ही असर नहीं होता। ये आपके आंखों के लिए वरदान है। अंडे में एंटीऑक्सीडेंट्स ल्यूटिन और जिऑक्सथाइन पाया जाता है जो आंखों को एजिंग के इफेक्ट से बचाता है। यहीं नहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्किन पर हो रहे इफेक्ट को भी कम करता है। कह सकते हैं कि अंडा एंटी एजिंग का काम भी करता है।

एक एडल्ट जो हर दिन जमकर एक्सरसाइज करता है उसे रोजाना अगर 3 अंडे लगभग 30 दिन तक खाए जाएं तो बॉडी में जरूरी डिफरेंस नजर आने लगता है। वहीं डायबिटीज और हाई बीपी के मरीजों को हफ्ते में 5-6 अंडे से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वहीं सामान्य एडल्ट को जो हाई लेवल की एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हें हर दिन एक से दो अंडे खाना पर्याप्त होगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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