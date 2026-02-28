पार्लर में मसाज के दौरान ये गलती आंखों पर पड़ेगी भारी,आई डॉक्टर ने शेयर किया केस
Eye safety while go salon for face massage: पार्लर जाकर फेस मसाज करवाने के शौकीन हैं और किसी टूल का भी इस्तेमाल करवाते हैं तो जान लें कैसे जरा सी लापरवाही आंखों को डैमेज कर सकती है। आई डॉक्टर ने बताया कैसे एक यंग मेल को आंखों से धुंधला दिखने की शिकायत हो गई।
काफी सारे पुरुष हर हफ्ते-पंद्रह दिन में पार्लर जाकर फेस मसाज वगैरह लेने के शौकीन होते हैं। लेकिन ये फेस मसाज उनकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकती है। आंखों के डॉक्टर मयंक महाजन ने रियल लाइफ केस स्टडी शेयर की। जिसमे बताया कि कैसे एक कम उम्र के मेल को सैलून में मसाज लेने की आदत भारी पड़ गई। उसकी आंख में कैटारैक्ट की समस्या पैदा हुई, जिससे उसकी आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई।
आई डॉक्टर ने बताया आखिर कैसे हुई आंख डैमेज
डॉक्टर ने बताया कि उनके क्लीनिक में एक यंग एज मेल आंख में कैटैरेक्ट की शिकायत लेकर आया। जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि वो सप्ताह में दो से तीन बार सैलून में हाई फ्रीक्वेंसी मसाज गन से मसाज लेता था। जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी आई बॉल पर किसी शॉक वेव्स की तरह काम करती थी और आंखों में इंजरी हुई। जिससे आंखों से धुंधला दिखने की समस्या होने लगी।
मसाज गन से हो सकती हैं ये दिक्कतें
डॉक्टर ने बताया कि जब इन हाई फ्रिक्वेंसी मसाज गन को आंखों के ज्यादा करीब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे ना केवल कैटेरेक्ट की दिक्कत होती है। जिसमे लेंस पर धुंधली परत सी बन जाती है और धुंधला दिखता है।
वहीं इससे कई बार आंखों के रेटिना छूटने की समस्या भी हो जाती है। जिससे हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी रहता है।
इन बातों की रखें सावधानियां
फेस पर मसाज के लिए किसी भी तरह के टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को हमेशा लो रखें। इसके साथ ही आंखों के आसपास के एरिया पर मसाज गन, वाइब्रेशन टूल जैसी चीजों को ना घुमाएं। इससे आंखों के डैमेज होने का खतरा रहता है।
फेस की स्किन काफी पतली होती है और आंखों के आसपास की स्किन फेस से भी ज्यादा डेलिकेट और नाजुक होती है। ऐसे में किसी भी तरह के हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते वक्त उसकी इंटेसिटी को जरूर चेक कर लें।
कभी भी मसाजर, वाइब्रेशन टूल या मसाज गन को आंख के आसपास के एरिया यानी बोनी सॉकेट के पास ना आने दें।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
