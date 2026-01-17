कान में चला जाए पानी तो निकालने की ना करें गलत कोशिशें, डॉक्टर से सीख लें निकालने का हैक

संक्षेप: Tips to get out water form ear: नहाते वक्त या स्वीमिंग के समय कान में पानी घुस गया है तो उसे निकालने के लिए गलती से भी कॉटन स्वैब या कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल ना करें। कान वाले डॉक्टर से जान लें पानी को बाहर निकालने के 3 आसान तरीकें।

नहाते वक्त या कई बार स्वीमिंग करने के दौरान कान में पानी घुस जाता है। जिसकी वजह से काफी डिसकंफर्ट फील होता है और अक्सर लोग अलग-अलग तरीकों की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। जो कि पूरी तरह से गलत है। खासतौर पर कान में घुसे पानी को निकालने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करना तो पूरी तरह से गलत है। बिना जानकारी के खुद से किए गए प्रयास कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके कानों में इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। अगर कान में पानी चला जाए तो बगैर घबराए डॉक्टर की बताई ये 3 हैक को ट्राई करें। आसानी से पानी बाहर आ जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कान से पानी निकालने का पहला हैक कान में अगर नहाते वक्त पानी घुस गया है और आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो कान के डॉक्टर ने बहुत ही सिंपल हैक बताया है। जिस साइड में पानी घुसा है सिर को उसी साइड झुकाएं और कान को हल्का सा खींचे। फिर हल्का-हल्का सा जंप करें। ऐसा करने से कान में घुसा पानी बड़े ही आसानी से निकल जाएगा।

कान में घुसे पानी को बाहर निकालने का दूसरा हैक कान में अगर पानी घुस गया है तो उसे निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सक्शन पंप हैक को ट्राई करें। कान के ऊपर हथेली को रखें और तेजी से दबाकर छोड़े। कान के अंदर जो आवाज सुनाई देगी वो सक्शन पंप जैसी आवाज होगी और पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा।