प्रेग्नेंसी के लिए कितना होना चाहिए पुरुष का स्पर्म काउंट, डॉक्टर रीता ने बताया

साधारण तरीके से प्रेग्नेंसी होना आजकल बड़ी समस्या बन गई है। महिलाओं या पुरुष दोनों में ही किसी कमी के कारण गर्भ धारण करने में महिलाओं को परेशानी है। पुरुषों का स्पर्म काउंट प्रेग्नेंसी शुरू करने में खास रोल निभाता है। आजकल के खान-पान के चलते पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या काफी बढ़ चुकी है। इसकी वजह से प्रेग्नेंसी प्लानिंग में देरी हो जाती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता बक्शी ने बताया कि प्रेग्नेंसी के लिए पुरुषों का स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए।
स्पर्म काउंट
इनफर्टिलिटी आजकल की बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसका सीधा कनेक्शन लो स्पर्म काउंट से है। स्पर्म काउंट कम कुछ आदतों या गलत खान-पान की वजह से होता है। प्रेग्नेंसी के लिए स्पर्म काउंट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए।
कितना होना चाहिए
डॉक्टर रीता के अनुसार प्रेग्नेंसी के लिए पुरुषों के स्पर्म काउंट में 15 मीलियन यानि 1.5 करोड़ शुक्राणु प्रति एम.एल. होने चाहिए। 1.5 करोड़ एक सामान्य स्तर है लेकिन आपको गर्भावस्था पाने के लिए कम से कम 15 लाख से 40 लाख प्रति एम.एल. होना ही चाहिए।
कैसे बनता है स्पर्म
पुरुष के शरीर का महत्वपूर्ण अंग टेस्टिकल्स स्पर्म बनाने का काम करता है। एण्ड्रोजन नामक हार्मोन स्पर्म का बाहर निकालने का काम करता है और फिर वह प्रजनन के लिए आगे बढ़ते हैं।
लो होने की वजह
आजकल स्पर्म काउंट लो होने की समस्या हर दूसरे पुरुष में है। ऐसे में इसके पीछे आपकी कुछ आदतें हो सकती है। इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें।
धुम्रपान-शराब
सबसे पहला कारण होता है नशा, शराब या स्मोकिंग। अगर आप स्मोक या ड्रिंक ज्यादा करते हैं, तो स्पर्म काउंट पर इसका सीधा असर होगा।
वजन
जरूरत से ज्यादा वजन शरीर में सौ बीमारियां लाती हैं। मोटापा भी आपके स्पर्म काउंट पर बुरा असर डालती है। ऐसे में अपना वजन कंट्रोल रखने की कोशिश करें।
स्ट्रेस
स्ट्रेस आजकल के जीवन का हिस्सा बन गया है लेकिन कोशिश करें कि तनाव मुक्त रहें। इससे स्पर्म काउंट लो होने के साथ सेक्स पर भी बुरा असर होता है।
कैसे बढ़ाएं
स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स खाएं। एक्सरसाइज या योगा करें। इन चीजों से स्पर्म काउंट का उत्पादन बढ़ता है।
