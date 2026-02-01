डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने डिटेल में बताया आखिर क्यों बढ़ रही लोगों में थायराइड की समस्या? होते हैं ये कारण जिम्मेदार

संक्षेप: Why Thyroid Increase Rapidly: इन दिनों काफी सारे लोग थायराइड होने की शिकायत कर रहे हैं और थायराइड की गोलियां खा रहे हैं। दिन पर दिन ज्यादा थायराइड के मामलों को देखते हुए डॉक्टर ने वीडियो शेयर कर समझाया कि आखिर क्यों लोगों में तेजी से डिटेक्ट हो रहा थायराइड।

जिस किसी को देखें तो उसे थायराइड की समस्या हो रही है। जिससे निपटने के लिए लोग दवाओं का सहारा ले रहे। लेकिन थायराइड की समस्या केवल दवाओं से पूरी तरह ठीक होना कई बार मुश्किल हो जाता है। दिन पर दिन तेजी से लोगों में दिख रहे थायराइड के लक्षणों पर चर्चा करते हुए इंस्टाग्राम पेज डायबिटीज रिवर्सल डॉक्टर के डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि आखिर क्यों इन दिनों तेजी से थायराइड की समस्या लोगों में देखी जा रही है।

सबको नहीं है जेनेटिक थायराइड की प्रॉब्लम डॉक्टर प्रमोद ने वीडियो शेयर कर बताया है कि इन दिनों जिन लोगों को थायराइड की समस्या हो रही वो जेनेटिक समस्या नही है। मतलब ये बीमारी उन्हें अपने पैरेंट्स से नहीं मिली है। बल्कि ये मेटाबॉलिक समस्या है। खासतौर पर लेडीज में प्रेग्नेंसी के बाद, वजन बढ़ने के बाद, इंफेक्शन के बाद या स्ट्रेसफुल पीरियड्स के बाद थायराइड डिटेक्ट होता है। गोली देने पर लक्षणों पर थोड़ा बहुत असर दिखता है लेकिन सारे लक्षण हमेशा जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि ये समस्या मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है।

लिवर की गड़बड़ी से थायराइड लिवर की गड़बड़ी से थायराइड की समस्या होती है क्योंकि टी 4 से टी 3 एक्टिव हार्मोन है उसे एक्टिव करने के लिए 80 फीसदी लिवर जिम्मेदार होता है। जिन लोगों का लिवर फैटी हो चुका है वो टी 4 जो इनएक्टिव है उसे टी 3 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और हाइपोथायराइड के लक्षण शरीर में दिखेंगे।

इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है जिम्मेदार लिवर के फैटी होने के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लिवर फैटी होता है। वहीं इंसुलिन कोशिकाओं के लेवल पर जाकर थायराइड के हार्मोन को सही से काम नहीं करने देता।

थायराइड का दूसरा कारण है स्ट्रेस थायराइड बढ़ने का दूसरा कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है, बहुत सारे इमोशन्स जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे या हैंडल नहीं कर पा रहें। जिससे रिवर्स टी 3 बनता है। ऐसा हार्मोन जो थायराइड पर चिपकता है लेकिन एक्शन नहीं कर पाता। जिसकी वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है।

थायराइड का तीसरा कारण है न्यूट्रिशन की कमी थायराइड बढ़ने का तीसरा बड़ा कारण न्यूट्रिशन की कमी है। अगर शरीर में प्रोटीन, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम कम हो रहा है तो शरीर को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए रॉ मैटेरियल नहीं मिल पाता है। जिससे हाइपोथाइराइड होता है। जो लोग सालों से आरओ वाटर पीते आ रहे हैं। उस पानी में भी कुछ मिनरल्स की कमी होती है। ये कारण भी थायराइड के लिए जिम्मेदार हो सकता है।