Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

खाने को देखकर कंट्रोल खो देती हैं महिलाएं, क्या आप जानते हैं वजह?

Mar 07, 2026 11:59 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस आर्टिकल में हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जानिए कि आखिर क्यों स्ट्रॉन्ग-स्वतंत्र महिलाएं खाने को देखकर अपना कंट्रोल खो देती हैं और ओवरईटिंग करती हैं।

खाने को देखकर कंट्रोल खो देती हैं महिलाएं, क्या आप जानते हैं वजह?

खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि जीवित रहने और हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए वैसे ही शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। खाने को लेकर हर किसी की खुराक अलग-अलग होती है। माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम खाना खाती हैं लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। देखा गया है कि जो महिलाएं अपने करियर, फाइनेंस और सोशल लाइफ पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखती हैं, वे अक्सर खाने के मामले में कंट्रोल खोने की फीलिंग से सबसे ज्यादा जूझती हैं। ऐसे में हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्नेहल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि खाने को देखकर क्यों कंट्रोल खो देती हैं महिलाएं।

ये भी पढ़ें:गट हेल्थ हमेशा रहेगी जबरदस्त, बस दिनभर के लिए ऐसे करें मील प्लान

ये हो सकती है वजह

खाने को देखकर कंट्रोल खोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अपनी लाइफ काफी चीजों को मैनेज करना होता है, जैसे ऑफिस के काम का प्रेशर, फैमिली ड्रामा, डेडलाइन्स, बिल्स, इमोशन्स, हर किसी की उम्मीदें। ऐसे में इन सभी कारणों की वजह से खाने को देखकर कंट्रोल खो देती हैं। खाना ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए उसे स्ट्ऱॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर उन्हें कोई नहीं देख रहा होता, कोई उम्मीद और जरुरत नहीं होती। खाना खाते समय सिर्फ खाना ही होता है।

हमेशा भूख की वजह से नहीं होता

एक्सपर्ट कहती हैं कि हमेशा भूख की वजह से खाने को देखकर कंट्रोल खोना जरूरी नहीं है। बल्कि कई बार जिम्मेदारियों की थकावट, मना ना कर पाना, दिखने की चाहत न होना, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर रहना भी ज्यादा खाने का कारण हो सकता है। क्योंकि खाना एक कम्फर्टिंग जोन साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:हेल्दी फैट के लिए बेस्ट है अखरोट, बीज और घी, जानिए कब खाएं कौन-सी चीज

खाने की चॉइस

कई बार महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए चीनी, चावल, रोटी को अवॉइड करती हैं। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगती है। खुद पर रोक लगाने और प्रेशर की वजह से भी खाना देखकर कंट्रोल खो सकते हैं।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Health Tips women's day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।