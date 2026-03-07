खाने को देखकर कंट्रोल खो देती हैं महिलाएं, क्या आप जानते हैं वजह?
इस आर्टिकल में हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जानिए कि आखिर क्यों स्ट्रॉन्ग-स्वतंत्र महिलाएं खाने को देखकर अपना कंट्रोल खो देती हैं और ओवरईटिंग करती हैं।
खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि जीवित रहने और हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए वैसे ही शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। खाने को लेकर हर किसी की खुराक अलग-अलग होती है। माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम खाना खाती हैं लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। देखा गया है कि जो महिलाएं अपने करियर, फाइनेंस और सोशल लाइफ पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखती हैं, वे अक्सर खाने के मामले में कंट्रोल खोने की फीलिंग से सबसे ज्यादा जूझती हैं। ऐसे में हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्नेहल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि खाने को देखकर क्यों कंट्रोल खो देती हैं महिलाएं।
ये हो सकती है वजह
खाने को देखकर कंट्रोल खोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अपनी लाइफ काफी चीजों को मैनेज करना होता है, जैसे ऑफिस के काम का प्रेशर, फैमिली ड्रामा, डेडलाइन्स, बिल्स, इमोशन्स, हर किसी की उम्मीदें। ऐसे में इन सभी कारणों की वजह से खाने को देखकर कंट्रोल खो देती हैं। खाना ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए उसे स्ट्ऱॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर उन्हें कोई नहीं देख रहा होता, कोई उम्मीद और जरुरत नहीं होती। खाना खाते समय सिर्फ खाना ही होता है।
हमेशा भूख की वजह से नहीं होता
एक्सपर्ट कहती हैं कि हमेशा भूख की वजह से खाने को देखकर कंट्रोल खोना जरूरी नहीं है। बल्कि कई बार जिम्मेदारियों की थकावट, मना ना कर पाना, दिखने की चाहत न होना, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर रहना भी ज्यादा खाने का कारण हो सकता है। क्योंकि खाना एक कम्फर्टिंग जोन साबित हो सकता है।
खाने की चॉइस
कई बार महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए चीनी, चावल, रोटी को अवॉइड करती हैं। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगती है। खुद पर रोक लगाने और प्रेशर की वजह से भी खाना देखकर कंट्रोल खो सकते हैं।
